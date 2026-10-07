PSO: pranešama apie galimą antrą mirties atvejį Rusijoje

PSO ekspertas Abdirahmanas Mahamudas trečiadienį kalbėdamas Ženevoje sakė, kad toks prašymas buvo išsiųstas žiniasklaidoje pasirodžius atitinkamam pranešimui, kuris buvo patikrintas ir pripažintas patikimu.
Pasak jo, atsakymo kol kas negauta.
Rusijos valdžios institucijų taip pat paprašyta pateikti daugiau informacijos apie pirmąjį atvejį – Irkutsko Kovos su maro ligomis institute dirbusios mokslininkės mirtį.
28 metų moteris mirė praėjusį penktadienį. Oficialiai nurodoma jos mirties priežastis – neaiškios kilmės plaučių uždegimas.
PSO vadovas Tedrosas Adhanomas Ghebreyesusas yra sakęs, kad organizacija neturi išsamaus padėties vaizdo, todėl negali atlikti visapusiško rizikos vertinimo.
PSO duomenimis, Rusija pranešė, kad jauna mokslininkė mirė ne nuo plaučių maro, o nuo neaiškios kilmės plaučių uždegimo. Rusija taip pat nurodė, kad institute jokio incidento neįvyko.
PSO paprašė pateikti išsamią informaciją, be kita ko, apie tai, kokie tyrimai buvo atlikti moteriai ir dar maždaug 200 žmonių, su kokiomis konkrečiai medžiagomis ji dirbo, kokios saugumo priemonės buvo taikomos institute ir ar ji buvo paskiepyta, o jei taip – nuo kokių ligų, sakė PSO specialistė Maria Van Kerkhove.
Ji pridūrė, kad 2019–2025 m. PSO buvo pranešta apie beveik 4 tūkst. maro atvejų 10 šalių, iš jų 423 baigėsi mirtimi.
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