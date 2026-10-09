 Prokuroras atskleidė „Flydubai“ piloto planą: siekė pražudyti kuo daugiau žmonių

Prokuroras atskleidė „Flydubai“ piloto planą: siekė pražudyti kuo daugiau žmonių

2026-10-09 20:59
Lina Linkevičiūtė (AFP)

Antrasis pilotas, kuris praėjusią savaitę užpuolė „Flydubai“ lėktuvo kapitoną, planavo sudaužyti orlaivį Tel Avivo tarptautiniame oro uoste, penktadienį pareiškė Jungtinių Arabų Emyratų vyriausiasis prokuroras.

Pridėti kaip pageidaujamą šaltinį
„Flydubai“ lėktuvas Ben Guriono oro uoste Izraelyje
„Flydubai“ lėktuvas Ben Guriono oro uoste Izraelyje / EPA/ABIR SULTAN nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Antrasis pilotas iš Omano įkvėpimo sėmėsi iš 2001 m. rugsėjo 11 d. „Al Qaeda“ savižudiškų išpuolių Jungtinėse Valstijose ir bandė įvykdyti ataką „siekdamas pražudyti kuo daugiau žmonių“, teigiama prokuroro išvadose, kurias paskelbė valstybinė žiniasklaida.

„Išvados parodė, kad jis atitiko profesinius ir saugumo reikalavimus, keliamus norint įsidarbinti – jis, be kita ko, turėjo piloto licenciją, pateikė nepriekaištingos reputacijos pažymą ir praėjo privalomus patikrinimus“, – pranešė žiniasklaida.

Keleiviai pasakojo, kaip puolė į pilotų kabiną ir kovojo dėl lėktuvo valdymo po to, kai orlaivis staiga smigo žemyn maždaug 5 tūkst. metrų.

Lėktuvo kapitonas iš Indijos buvo sužeistas, kai antrasis pilotas užpuolė jį kirviu, tačiau sugebėjo atidaryti pilotų kabinos duris, todėl keleiviai ir įgula galėjo sutramdyti užpuoliką ir užtikrinti, kad lėktuvas avariniu būdu nusileistų Saudo Arabijoje.

Didžioji dauguma lėktuvo keleivių buvo izraeliečiai. Ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu po sužlugdyto išpuolio pagyrė juos ir pilotą už drąsą.

Reaguodamas į incidentą, jis vėliau nurodė atlikti „išsamią visų užsienio civilinės aviacijos į Izraelį saugumo aspektų peržiūrą“.

Šiame straipsnyje:
Flydubai
antrasis pilotas
lėktuvo užpuolimas
planuotas išpuolis
Tel Avivas
avarinis nusileidimas
saudo arabija
Jungtiniai Arabų Emyratai
keleivių drąsa
aviacijos saugumas
Benjaminas Netanyahu

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai

Daugiau naujienų