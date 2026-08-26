 Prokremliški pareigūnai: per Ukrainos smūgį autobusui okupuotoje teritorijoje žuvo 9 žmonės

Prokremliški pareigūnai: per Ukrainos smūgį autobusui okupuotoje teritorijoje žuvo 9 žmonės

2026-08-26 20:09
BNS inf.

Rusijos primesti pareigūnai Maskvos kontroliuojamoje Luhansko srityje pareiškė, kad per Ukrainos smūgį keleiviniam autobusui okupuotoje Rytų Ukrainoje trečiadienį žuvo devyni žmonės.

<span>Prokremliški pareigūnai: per Ukrainos smūgį autobusui okupuotoje teritorijoje žuvo 9 žmonės</span>
Prokremliški pareigūnai: per Ukrainos smūgį autobusui okupuotoje teritorijoje žuvo 9 žmonės / Trygve Finkelsen / Alamy nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Karas Ukrainoje tęsiasi jau puspenktų metų ir abi pusės pastaruoju metu intensyvino atakas, o Jungtinės Tautos (JT) įspėja apie didėjantį civilių aukų skaičių.

„Dėl siaubingo išpuolio aštuoni žmonės žuvo įvykio vietoje“, o 20-metė moteris nuo patirtų sužalojimų mirė ligoninėje, sakė Leonidas Pasečnikas, vadovaujantis Rusijos okupacinėms pajėgoms Luhansko srityje.

L. Pasečnikas tvirtino, kad autobuse, kuris iš Lysyčansko miesto važiavo į toliau pietuose esantį Stachanovą, buvo 15 keleivių.

Anot jo, 20-metė moteris mirė intensyviosios terapijos skyriuje, o jos motina ir taip pat 18 metų moteris bei dar trys asmenys buvo sužeisti.

Šį smūgį jis pavadino „karo nusikaltimu“.

Rusijos pajėgos visiškai kontroliuoja Luhansko sritį Rytų Ukrainoje.

JAV tarpininkaujamos taikos derybos, kuriose siekiama užbaigti karą, yra senokai įstrigusios, o Kremlius nerodo jokio noro sušvelninti savo maksimalistinius reikalavimus dėl likusios Rytų Ukrainos dalies užėmimo.

Šiame straipsnyje:
Prokremliški pareigūnai
pareigūnai
karas Ukrainoje
Rusija
Ukraina
karas
Ukrainos smūgiai
autobusas
žuvo žmonės
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai

Daugiau naujienų