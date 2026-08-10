Apie tai rašo ukrainiečių portalas „The Kyiv Independent“.
Šie komentarai pasirodė Jungtinėms Valstijoms svarstant galimybę atgaivinti įstrigusias taikos pastangas, įskaitant galimą susitarimą sustabdyti Rusijos ir Ukrainos oro atakas.
„Kaip ne kartą sakė Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas, joks „įšaldymas“ neįmanomas neišsprendus pagrindinių šios krizės priežasčių, – sakė M. Galuzinas. – Akivaizdu, kad (Ukrainos prezidentas Volodymyras) Zelenskis prarado bet kokį ryšį su realybe ir bando eskaluoti konfliktą.“
M. Galuzinas taip pat kritikavo Vašingtono požiūrį į karą, JAV politiką pavadindamas prieštaringa.
Tikimasi, kad JAV specialusis pasiuntinys Steve'as Witkoffas ir JAV prezidento Donaldo Trumpo žentas Jaredas Kushneris netrukus vyks į Kyjivą ir Maskvą, anksčiau „The Kyiv Independent“ teigė su šiais planais susipažinę asmenys.
Pranešama, kad JAV parengė naujų pasiūlymų ir turėtų juos pateikti.
Kyjivas teigė, kad dabartinės fronto linijos įšaldymas suteiktų realistiškiausią pagrindą paliauboms.