Prestižinį universitetą purto skandalas: septyni studentai kaltinami grupiniu išžaginimu

Jauna moteris, teismo dokumentuose įvardijama Jane Doe vardu, rugsėjį į teismą padavė Itakėje, Niujorko valstijoje, įsikūrusį Kornelio universitetą ir septynis buvusius jo studentus. Jane Doe teigimu, 2024 m. spalį „Chi Phi“ brolijos nariai ją, tuomet 20-metę universiteto studentę, kelias valandas prievartavo, rašo BBC. Įvykio metu buvo vartojamas alkoholis ir narkotinė medžiaga ketaminas.
„Nemokama p**ė“
Tą naktį Jane Doe, pavartojusi alkoholio, paliko savo seserijos drauges ir nuėjo į „Chi Phi“ brolijos namą Itakėje pasimatyti su pažįstamu vaikinu, rašo CNN.
Ieškinyje teigiama, kad vaikinas pasiūlė užsiimti seksu trise ir nusivedė ją į kitą namo kambarį. Ten, kaip nurodoma ieškinyje, pažįstamas vaikinas ir kitas brolijos narys darė spaudimą Jane Doe vartoti narkotikus bei alkoholį. Tada abu brolijos nariai seksualiai išnaudojo Jane Doe tuo metu, kai ji, pasak jos pačios, „nepajėgė duoti sutikimo“.
Jane Doe Kornelio universiteto policijai tada nurodė, kad tą vakarą vykusio pradinio bendravimo aspektai jai „tiko“, tačiau ji nedavė sutikimo kitiems seksualiniams veiksmams, vėliau vykusiems brolijos name.
Po kiek laiko, į kambarį įėjo trečias brolijos narys ir, kaip teigiama skunde, be Jane Doe sutikimo pradėjo ją seksualiai išnaudoti.
Vėliau į kambarį ėmė rinktis ir kiti vyrai, kai kuriuos jų priviliojo žinutė, kurią vienas brolijos narys išsiuntė į „Snapchat“ grupę „Chi Phi Actives“ – joje vulgaria kalba buvo skelbiama, kad moters kūnas yra laisvai prieinamas.
Remiantis CNN gautomis susirašinėjimo nuotraukomis, minėtame „Snapchat“ pokalbyje taip pat buvo patalpinta nuotrauka, kurioje matyti Jane Doe.
Apie 1.42 val. susirašinėjime buvo kalbama apie „nemokamą p**ę“ ir klausiama: „Ar parduotuvė vis dar atidaryta?“.
Kitose žinutėse vienas grupės narys teigė, kad „dabar guli“, o kiti nariai klausė, „ar jūs bent jau nuogi?“ ir teigė: „Galite tiesiog įeiti ir išsitraukti“.
Maždaug 5.45 val. ryto viskas baigėsi ir Jane Doe „neteko sąmonės“.
„CBS News New York“ taip pat paskelbė ištraukas iš žinučių, kuriomis, kaip pranešama, apsikeitė vienas iš kaltinamųjų ir moteris, kuri, regis, yra Jane Doe.
Pranešama, kad žinutės buvo išsiųstos praėjus dviem dienoms po įtariamo išprievartavimo.
Vienoje žinutėje vienas iš vyrų, regis, atsiprašė už tai, kaip viskas susiklostė. Jis sakė, kad jo atmintis gana miglota ir kad jis bei dar vienas vyras jautėsi blogai, jog buvo per daug apsvaigę, kad tai nutrauktų ir „išspirtų žmones lauk, kol padėtis dar netapo nevaldoma“.
Mergina atsakė, kad jos atmintis taip pat labai miglota ir kad jie visi buvo apsvaigę.
Ji taip pat rašė, kad „jokia seksualinė veikla nebuvo neteisėta“ ir kad jai patiko būti su juo ir kitu vyru.
Jane Doe pasiūlė jiems vėl parūkyti kartu, bet šįkart be „papildomų penkių milijardų vyrų ir ketamino“.
„Jaučiausi tarsi masalas“
„Jaučiausi tarsi masalas. Jaučiausi taip, lyg aplink mane būtų liūtai“, – praėjus keliems mėnesiams po tariamo incidento kalbėjo Jane Doe.
Jane Doe ketamino poveikį apibūdino kaip „miglotą sąmonės būseną“.
„Šviesa dega, bet namuose nieko nėra. Tavo smegenys nefunkcionuoja taip, kaip turėtų“, – sakė ji.
Naujas tyrimas
Nors pirminiuose pareiškimuose Jane Doe teigė, kad lytiniai santykiai ir narkotikai buvo vartojami bendru sutarimu, po maždaug trijų savaičių ji kreipėsi į universiteto policiją ir pateikė tyrėjams išsamų įtariamo išprievartavimo aprašymą. Ji taip pat kalbėjosi su Kornelio universiteto drausmės komisija, rašo „AP News“.
„Galiu 100 proc. užtikrintai pasakyti, kad buvau išprievartauta“, – Jane Doe sakė Kornelio policijai.
Tyrimo metu keturi brolijos nariai pripažino turėję lytinių santykių su Jane Doe, tačiau teigė, kad šie santykiai vyko abipusiu sutarimu, rodo „The New York Times“ gauti dokumentai.
Kiti neigė dalyvavę seksualiniuose santykiuose. Visi jie neigė darę ką nors neteisėto, o dauguma teigė, kad Jane Doe neatrodė apsvaigusi.
Vyrų pasakojimai skyrėsi, prieštaravo vienas kitam ir prieštaravo tam, ką Jane Doe sakė policijai.
Vienas iš jų teigė pats esąs „seksualinio priekabiavimo auka“, nes esą buvo „per daug neveiksnus“, kad duotų sutikimą oraliniui seksui iš Jane Doe, skelbė „The New York Times“.
Nukentėjusiosios advokatas nurodė, kad du su incidentu susiję asmenys buvo pašalinti iš universiteto, o kitiems skirtos švelnesnės bausmės, įskaitant laikiną nušalinimą, seminarus ar rašytinius darbus.
Po incidento nukentėjusioji nutraukė studijas.
Šių metų rugsėjo 16 d. Jane Doe pateikė skundą.
Niujorko valstijos gubernatorė Kathy Hochul paskyrė valstijos vyriausiąją prokurorę – generalinę prokurorę Letitią James – vadovauti atnaujintam tyrimui.
„Nauja informacija sukėlė rimtų klausimų dėl to, kaip buvo tvarkoma ši byla“, – pareiškė K. Hochul, pranešdama, kad L. James perims tyrimą iš apygardos prokuroro Matthew Van Houteno.
Jane Doe teigė, kad Kornelio universitetas jos neapsaugojo ir tinkamai nenubaudė su incidentu susijusių vyrų.
Kornelio universitetas pareiškė palaikantis bylos perdavimą, tačiau atmetė kaltinimus, jog nenubaudė įvykyje dalyvavusių asmenų.
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