Per pražūtingas audras Nepale dingo septyni italai

Trys iš devynių patvirtintų žuvusiųjų nuo penktadienio, be tų, kurie buvo paskelbti dingusiais, buvo italai.
Italijos užsienio reikalų ministerijos pareiškime sakoma, kad „vietos valdžia iki šiol patvirtino trijų italų alpinistų žūtį (...) apie kitus septynis italus žinių nėra“.
Dėl smarkių audrų atokiuose slėniuose nutrūko ryšys.
Nepalo turizmo departamento direktorius Himalas Gautamas teigė, kad kol kas informacijos apie septynis dingusius asmenis nėra. Jis sakė, kad Nepalo valdžia būtų turėjusi jų duomenis, jei jie būtų alpinistai, atliekantys techninį kopimą, todėl veikiausiai dingusieji buvo žygeiviai.
Italijos pranešime sakoma, kad „pastarosiomis dienomis keliose Nepalo Himalajų vietovėse nusirito lavinos, nunešusios daug alpinistų, įskaitant kelis italus“.
„Bendravimas tarp valdžios institucijų, gelbėjimo operacijų vadovų ir įvairių šalių diplomatinių atstovų tebėra sudėtingas“, – sakoma pranešime.
Pirmadienį Vidurio Nepale, netoli Kinijos sienos, 5630 metrų aukščio Jalung Ri viršukalnėje esančioje bazinėje stovykloje dvylikos žmonių grupę užklupo lavina. Žuvo septyni žmonės, įskaitant tris italus, du nepaliečius, vokietį ir prancūzą.
Išgyvenusieji pasakojo, kad ledo luitai užvirto ant kalno buvusią grupę, kai kuriuos palaidojo po sniegu.
Penktadienį Vakarų Nepale nutrūko ryšys su dviem italais alpinistais, o vėliau buvo patvirtinta, kad jie žuvo mėgindami įkopti į 6887 metrų aukščio Panbario kalną.
Nepale yra aštuonios iš dešimties aukščiausių pasaulio viršukalnių, įskaitant Everestą. Šalis kasmet priima šimtus alpinistų ir žygeivių. Praėjusią savaitę ciklonas Montha sukėlė smarkias liūtis ir sniegą Nepale. Populiariuose Himalajų žygių maršrutuose įstrigo žygeiviai ir turistai.
