Pranešama apie elektros tiekimo sutrikimus okupuotuose Ukrainos regionuose

„Luhansko liaudies respublikoje ir vėl sutriko elektros tiekimas“, – šeštadienį pranešė vietos žiniasklaida.
Teigiama, kad pačiame Luhanske svyruoja įtampa. Pasak Ukrainos karinių stebėtojų, sutrikimus lėmė bepiločių orlaivių smūgiai į pastotę Alčevske.
Prieš tai elektros tiekimo problemų kilo ir okupuotoje Zaporižios srities dalyje.
„Dėl dar vienos Ukrainos ginkluotųjų pajėgų atakos prieš energetikos objektus Zaporižios srityje šiaurinė regiono dalis lieka be elektros“, – platformoje „Telegram“ tvirtino Maskvos paskirtas regiono gubernatorius Jevgenijus Balickis, kuris po mažiau nei valandos pareiškė, kad tiekimas buvo visiškai atkurtas.
Ukraina nuo 2022 m. vasario stengiasi atremti visapusišką Rusijos invaziją. Rusija ne kartą atakavo Ukrainos energetikos objektus, dažnai valandų valandoms be elektros palikdama vartotojus daugybėje šalies dalių. Kyjivas savo ruožtu reguliariai atakuoja daugiausia Rusijos naftos perdirbimo gamyklas, bet vis dažniau puola ir Rusijos teritorijoje esančias pastotes.
