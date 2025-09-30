Prancūzijos riaušių policija neleido migrantams pasiekti paplūdimio

Antradienį maždaug apie 6 val. šiaurės Prancūzijos Gravelino mieste buvo nufotografuota daugiau nei 50 žmonių, vilkėjusių paltus ir gelbėjimosi liemenes, grupė. Tarp jų buvo mažiausiai 10 mažų vaikų, dauguma jų vilkėjo dideles oranžines gelbėjimosi liemenes.
Prancūzijos policija, ginkluota šautuvais ir ašarinėmis dujomis, automobiliais užblokavo ir lydėjo grupę, mėginusią patekti į paplūdimį. Vienas pareigūnas į minią įstūmė moterį su kūdikiu ant nugaros, kai ji mėgino prasiveržti pro išsirikiavusius pareigūnus.
Veikiausiai migrantai tikėjosi prie Gravelino kanalo sulaukti atplaukiančios valties. Policijai nukreipus juos kitu maršrutu, pasigirdo migrantų šūksniai. Vėliau policija pasitraukė ir migrantai dar kurį laiką laukė prie kanalo, tikėdamiesi, kad bus paimti.
Apie 10.30 val. prie Diunkerko krantų buvo nufotografuota juoda valtis, kuria plaukė kita migrantų grupė, tikėdamasi pasiekti Jungtinę Karalystę.
Manoma, kad antradienio rytą iš Šiaurės Prancūzijos išplaukė trys nedideli laivai Doverio pietinėje Jungtinės Karalystės pakrantėje link.
JK vidaus reikalų ministerijos duomenimis, šiemet iki sekmadienio sieną kirto 33 486 žmonės. 2024 m. mažais laiveliais atplaukę migrantai sudarė 4 proc. visos imigracijos į JK, tačiau daugiau nei 80 proc. atvyko neteisėtai.
Naujausi komentarai