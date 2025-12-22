Mineapolyje migrantas taranavo ICE agentus

Krašto saugumo sekretoriaus padėjėja Tricia McLaughlin elektroniniame laiške nurodė, kad vyras taip pat įkando ICE agentui, kai pareigūnai jį sulaikė prie jo buto Sent Pole po bandymo pabėgti.
Pasak T. McLaughlin, bėglys nenukentėjo, o visureigio kliudytų agentų patirti sužalojimai pavojaus gyvybei nekelia, tačiau visi incidento dalyviai buvo nuvežti į ligoninę apžiūrai.
Įtampa Mineapolio ir Sent Polo regione auga federalinėms institucijoms tęsiant griežtas priemones prieš imigraciją, o praėjusią savaitę kaimyniniame Mineapolyje įvyko ICE agentų ir protestuotojų susirėmimai.
Pareigūnė teigė, kad sekmadienį sulaikytas asmuo į JAV atvyko 2024 metais pagal dabar jau nutrauktą buvusio prezidento Joe Bideno administracijos programą, leidusią imigrantams be tinkamų dokumentų patekti į šalį laukiant prieglobsčio prašymo nagrinėjimo.
Sent Polo policija pranešime nurodė, kad sekmadienio rytą į įvykio vietą pareigūnai buvo iškviesti gavus pranešimų apie šūvius, tačiau vėliau paaiškėjo, jog ginklą panaudojo ICE agentas.
T. McLaughlin pasakojo, kad pamatę vyrą lipantį į visureigį, agentai priėjo prie transporto priemonės ir prisistatė, o vairuotojui atsisakius atidaryti langą, įspėjo, jog nepaklusus šį išdauš.
Įtariamasis nuvažiavo kliudydamas vieną agentą ir pasuko į savo daugiabučių komplekso automobilių stovėjimo aikštelę, kur pareigūnai jį vėl sustabdė, tačiau jis taranavo ICE automobilį bei partrenkė antrąjį agentą, o tai išprovokavo šūvius.
Atsitrenkęs į dar vieną ICE transporto priemonę, vyras išlipo iš visureigio ir bandė pabėgti į savo butą, tačiau agentai jį parvertė ant žemės, nurodė T. McLaughlin.
