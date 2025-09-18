„Grasinęs“ asmuo atsisakė vykdyti policijos nurodymus ir pajudėjo pareigūnų link. Pirmiausia jie panaudojo elektrošoko ginklą, o po to paleido į vyrą šešis šūvius, sakė prokuroras Samuelis Finielzas.
Prancūzijos policija netoli mokyklos nušovė mačete ginkluotą vyrą
2025-09-18 20:39
Prancūzijos policija ketvirtadienį nušovė mačete ginkluotą vyrą netoli mokyklos pietrytiniame La Seyne-sur-Mer miestelyje, pranešė prokurorai.
Prancūzijos policija netoli mokyklos nušovė mačete ginkluotą vyrą / Asociatyvi Scanpix nuotr.
Naujausi komentarai