Prancūzijos Alpėse žuvo dar trys slidininkai

La Planės slidinėjimo kurorte sniegas užvertė apie 50 metų amžiaus britą. Buvo pasitelkti 52 gelbėtojai, šunys ir sraigtasparnis, tačiau užtruko 50 minučių, kol vyras buvo rastas po 2,5 metro sniego sluoksniu, pranešė prancūzų žiniasklaida. Jo atgaivinti nepavyko.
Valorsino regione sniego lavina į medį bloškė 32 metų vyrą. Policijos duomenimis, jis patyrė mirtinus sužalojimus.
Netoliese esančioje Kurševelio vietovėje, anot pranešimų, lavina užgriuvo dar vieną asmenį. Vėliau jis rastas negyvas. Regiono dienraštis „Le Dauphiné libéré“, be to, pranešė apie kelis sužeistus slidininkus ir snieglentininkus Tinio ir Orelio vietovėse. Jau dieną anksčiau regione lavinos pražudė tris žmones.
Iš viso Savojoje sekmadienį nuslinko kelios lavinos. Vietos prefektūra savo „Facebook“ paskyroje paragino žmones būti atsargius. Lavinų pavojus visose kalnų grupėse esą bus didelis ir ateinančiomis dienomis. Prefektė primygtinai įspėjo neslidinėti už trasų ribų.
Austrijos Tirolio žemėje sekmadienį per tris sniego griūtis buvo sužeisti trys žmonės. Vienos moters būklė kritinė.
