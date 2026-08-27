 Prancūzijos Alpėse per keltuvo avariją sužeisti 23 žmonės

Prancūzijos Alpėse per keltuvo avariją sužeisti 23 žmonės

2026-08-27 13:57
BNS inf.

Prancūzijos Alpe d'Huezo kurorte keltuvui atsitrenkus į kraną, buvo sužeisti 23 žmonės, iš kurių trys – kritinės būklės, ketvirtadienį pranešė pareigūnai.

<span>Prancūzijos Alpėse per keltuvo avariją sužeisti 23 žmonės</span>
Prancūzijos Alpėse per keltuvo avariją sužeisti 23 žmonės / Asociatyvi Scanpix nuotr.

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Kai trečiadienio rytą 2 300 metrų aukštyje įvyko avarija, keltuvo kabinoje buvo apie 50 žmonių, AFP sakė Alpe d'Huezo meras Jeanas-Yves'as Noyrey.

„Daugiausia yra šoką patyrusių žmonių ir smegenų sukrėtimo atvejų“, – teigė J.-Y. Noyrey ir pridūrė manantis, kad dauguma sužeistųjų jau išrašyti iš ligoninės.

Meras paaiškino, kad keltuvai suprojektuoti taip, kad staigiai stabdydami stabilizuotųsi patys, tačiau „atsitrenkus į kraną kabina pasviro, o viduje buvę žmonės nuslydo“.

„Jie manė, kad žus, tačiau operatorius sureagavo tinkamai – įjungė atbulinę eigą ir išlygino kabiną“, – pridūrė jis.

Regiono prefektūra pranešė, kad iš viso sužeisti 23 žmonės, iš kurių trijų būklė yra kritinė, o 13 patyrė sunkių sužalojimų.

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Prancūzija
keltuvo avarija

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