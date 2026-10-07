Prancūzijoje uždarytos trys svetainės: jose – nepilnamečių pornografija

Prancūzijoje antradienį buvo sulaikyti du broliai, 21-erių ir 25-erių, įtariami buvę „pagrindiniais šios platformos administratoriais“, pranešime spaudai nurodė prokuratūra.
Platformoje buvo pardavinėjami tūkstančių moterų ir mergaičių pavogto intymaus turinio rinkiniai, gauti iš nulaužtų socialinių tinklų paskyrų, vadinamosios keršto pornografijos ar viliojimo internete.
Nukentėjo daugiau nei 17 tūkst. įvairių tautybių moterų, o kai kurios iš jų buvo nepilnametės, pranešė prokuratūra.
Prancūzijos tyrėjai taip pat konfiskavo skaitmeninio turto, įskaitant bitkoinus, kurių vertė viršija 700 tūkst. eurų.
Platformos naudotojai, mainais už virtualią valiutą, buvo skatinami pateikti tapatybę identifikuojančią informaciją apie kiekvieną auką. Nukentėjusiosios buvo nurodytos tikraisiais vardais ir sugrupuotos pagal amžių, vietovę bei profesiją.
Prokurorai nurodė, kad operacija buvo bendrų pastangų su JAV teisėsauga dalis siekiant „kovoti su vaikų pornografija, taip pat su moterų pavogto privataus seksualinio turinio platinimu ir pardavimu“.
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