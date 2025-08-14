Pradėta priverstinė dar penkių Donecko regiono gyvenviečių evakuacija

Apie tai po Regiono technologinės ir ekologinės saugos bei ekstremalių situacijų komisijos posėdžio pranešė regiono karinės administracijos vadovas Vadimas Filaškinas.
Šiuo metu šiose gyvenvietėse gyvena maždaug 1 879 vaikai. V. Filaškinas paragino regioninės administracijos padalinius, vietos valdžios institucijas ir teisėsaugos institucijas skubiai koordinuoti evakuacijos veiksmus ir užtikrinti tinkamas perkeltųjų asmenų gyvenimo sąlygas.
Jis paragino gyventojus evakuotis, kol įmanoma saugiai judėti, pabrėždamas, kad pasilikti Donecko regione, kuriame kasdien fiksuojama maždaug 3 000 rusų smūgių, yra labai pavojinga.
Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, Donecko srityje neseniai prasidėjo privaloma evakuacija iš Bilozersko, Sviatohorivkos ir gretimų kaimų, kuriuose šiuo metu yra apie 1 150 vaikų.