Potvynių Nepale aukų skaičius išaugo iki 1 287

Kinijos valstybinė žiniasklaida pranešė, kad Tibete žuvo 21 žmogus, o 541 dingo, tad per rugpjūčio 26 d. įvykusią nelaimę iš viso žuvo 1 308 žmonės, o dingusiųjų skaičiuojama 5 624.
Be žinios vis dar dingę daugiau nei 800 užsieniečių, įskaitant žygeivius Himalajų kalnuose ir piligrimus, kurie atvyko aplankyti Kailašo kalno Tibete, kuris yra šventas hinduistams ir budistams.
Be to, mažiausiai 17 kūnų ištraukta iš upių Indijoje, kurie, pareigūnų manymu, buvo atplukdyti pasroviui iš Nepalo. Jie į statistiką neįtraukti.
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