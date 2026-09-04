 Potvynių Nepale aukų skaičius išaugo iki 1 287

Potvynių Nepale aukų skaičius išaugo iki 1 287

2026-09-04 13:48
Lina Linkevičiūtė (ELTA)

Niokojantys potvyniai Kinijos ir Nepalo pasienyje Nepale pražudė mažiausiai 1 287 žmones, o dingusių asmenų skaičius siekia 5 083, penktadienį informavo nelaimių valdymo agentūra.

<span>Potvynių Nepale aukų skaičius išaugo iki 1 287</span>
Potvynių Nepale aukų skaičius išaugo iki 1 287 / Scanpix nuotr.

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Kinijos valstybinė žiniasklaida pranešė, kad Tibete žuvo 21 žmogus, o 541 dingo, tad per rugpjūčio 26 d. įvykusią nelaimę iš viso žuvo 1 308 žmonės, o dingusiųjų skaičiuojama 5 624.

Be žinios vis dar dingę daugiau nei 800 užsieniečių, įskaitant žygeivius Himalajų kalnuose ir piligrimus, kurie atvyko aplankyti Kailašo kalno Tibete, kuris yra šventas hinduistams ir budistams.

Be to, mažiausiai 17 kūnų ištraukta iš upių Indijoje, kurie, pareigūnų manymu, buvo atplukdyti pasroviui iš Nepalo. Jie į statistiką neįtraukti.

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potvynis nepale

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