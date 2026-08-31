Potvynių aukų skaičius Nepale išaugo iki 903

Kinijos valstybinė žiniasklaida anksčiau patvirtino, kad Tibete po trečiadienį įvykusios katastrofos žuvo 16 žmonių, o 546 dingo be žinios, todėl bendras aukų skaičius padidėjo iki 919 žuvusiųjų ir 4 793 dingusiųjų.
Nepale dingusių asmenų sąraše yra 592 užsieniečiai.
Nacionalinės nelaimių rizikos mažinimo ir valdymo institucijos duomenimis, tarp jų taip pat yra 933 darbuotojai, dirbę hidroelektrinių projektuose prie upės, kuria praskriejo srauni potvynio srovė.
Savo pirmadienio ryto ataskaitoje Nepalo nelaimių valdymo agentūra kalbėjo apie 3 655 dingusius šalies piliečius.
Į šį skaičių įtraukti dingusieji Nuvakoto rajone. Dingusiųjų skaičius ten staigiai išaugo iki 1 158, nors sekmadienį buvo pranešta apie 115 dingusiųjų, taip pat dar 562 dingę asmenys Rasuvos rajone.
Tarp dingusiųjų yra 45 Nepalo kariai, 38 policijos ir ginkluotųjų pajėgų pareigūnai bei 19 muitinės ir imigracijos pareigūnų.
Indijos Utar Pradešo valstijos pareigūnai pranešė, kad iš upių, atitekančių iš Nepalo, ištraukė 17 kūnų, kurie, kaip manoma, yra potvynių aukos.
Indijos pareigūnai bando nustatyti kūnų tapatybes, į bendrą aukų skaičių jie nėra įtraukti.
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