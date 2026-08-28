 Potvynių aukų skaičius Nepale išaugo iki 538

Potvynių aukų skaičius Nepale išaugo iki 538

2026-08-28 13:39
BNS inf.

Šią savaitę Nepalo ir Tibeto pasienio regione kilę niokojantys potvyniai nusinešė mažiausiai 538 žmonių gyvybes, penktadienį pranešė Nepalo katastrofų valdymo tarnyba.

<span>Potvynių aukų skaičius Nepale išaugo iki 538</span>
Potvynių aukų skaičius Nepale išaugo iki 538 / Scanpix nuotr.

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Kinijos valstybinė žiniasklaida anksčiau patvirtino penkių žmonių žūtį po trečiadienio nelaimės, tad bendras žuvusiųjų skaičius išaugo iki mažiausiai 543.

Daugiau nei 1 400 žmonių, tarp jų ir šimtai užsieniečių, yra dingę be žinios.

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potvynis nepale

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