 Potvynio Nepalo ir Tibeto pasienyje aukų skaičius išaugo iki 359

Potvynio Nepalo ir Tibeto pasienyje aukų skaičius išaugo iki 359

2026-08-27 15:12
Marius Jakštas (ELTA)

Per pražūtingus potvynius Nepalo ir Tibeto pasienyje naujausiais duomenimis žuvo mažiausiai 359 žmonės, ketvirtadienį, praėjus dienai po nelaimės, pranešė Nepalo policija.

<span>Potvynio Nepalo ir Tibeto pasienyje aukų skaičius išaugo iki 359</span>
Potvynio Nepalo ir Tibeto pasienyje aukų skaičius išaugo iki 359 / Scanpix nuotr.

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„Ketvirtadienį 17 val. duomenimis, žuvo 359 žmonės“, – teigiama Nepalo policijos pareiškime.

Kinijos valstybinė žiniasklaida anksčiau pranešė apie „daug aukų“ per purvo nuošliaužą Tibeto pasienio punkte, kur žuvo trys žmonės. Taigi bendras žuvusiųjų skaičius išaugo mažiausiai iki 362.

Daugiau nei tūkstantis žmonių laikomi dingusiais be žinios.

Kaip skelbta, milžiniška potvynio banga, kurią, JAV geologijos tarnybos (USGS) duomenimis, sukėlė ledyno griūtis, trečiadienį Nepalo ir Tibeto pasienio regione sunaikino ištisus miestus ir kaimus.

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