Potvyniai Nepale ir Kinijoje: naujausi įvykiai

Naujienų agentūra AFP apžvelgia naujausius įvykius po šios trečiadienį įvykusios nelaimės.
Milžiniška trauma
Raudonasis Kryžius penktadienį pranešė, kad Nepalą užliejusių staigių potvynių sukeltos traumos mastas yra „milžiniškas“, o preliminarūs skaičiavimai rodo, kad galėjo būti paveikta 93 tūkst. žmonių ir kad žuvusiųjų skaičius toliau augs.
„Kadangi buvo pažeisti keliai ir tiltai ir sutriko mobilusis ryšis bei elektros energijos tiekimas, dar negalėjome pasiekti kai kurių labiausiai nukentėjusių vietovių“, – sakė Tarptautinės Raudonojo Kryžiaus ir Raudonojo Pusmėnulio draugijų federacijos delegacijos Nepale vadovas Davidas Fisheris.
„ŠIo įvykio sukelta trauma – milžiniška“, – pridūrė jis.
Gelbėtojai pasiekė epicentrą Tibete
Gelbėtojai Kinijos autonominiame Tibeto regione pasiekė pagrindinę teritoriją, kurią nusiaubė niokojanti purvo nuošliauža, informavo Kinijos valstybinė žiniasklaida.
„Rugpjūčio 28 d. apie 16.30 val. (vietos, 11.30 val. Lietuvos laiku) į pasienio zoną atvyko šeši Tibeto priešgaisrinės ir gelbėjimo tarnybos greitojo reagavimo komandos nariai ir 15 Sičuano priešgaisrinės ir gelbėjimo tarnybos greitojo reagavimo komandos narių bei vienas šuo (…) Tai pirmosios profesionalios komandos, pasiekusios pagrindinę gelbėjimo vietą“, – skelbė naujienų agentūra „Xinhua“.
Žuvusiųjų skaičius pasiekė 552
Nepalo policija paskelbė naują žuvusiųjų skaičių – mažiausiai 547. Kinijos valstybinė žiniasklaida patvirtino, kad Tibeto pusėje žuvo mažiausiai penki žmonės, todėl bendras skaičius siekia 552.
Abiejose sienos pusėse be žinios iš viso dingo daugiau nei 1,4 tūkst. žmonių, tarp jų – šimtai užsieniečių.
Naujų potvynių rizika
Nepalas paskelbė perspėjimą persikelti į aukštesnes vietas, nes buvo pranešta, kad Tibete sugriuvo užtvanka.
Kinija taip pat sustabdė gelbėjimo darbus, nes valstybinė žiniasklaida paskelbė, kad dėl didžiulių nuolaužų krūvų susiformavęs ežeras pradėjo lietis per kraštus. Valstybinė žiniasklaida vėliau nurodė, kad to ežero keliama rizika „mažėja“ ir kad gelbėjimo operacijos „tvarkingai“ tęsiamos.
Kol kas neaišku, ar šis ežeras yra ta pati užtvanka, apie kurios griūtį įspėjo Nepalo valdžia.
Nepalas prašo pagalbos
Nepalas penktadienį paprašė tarptautinės finansinės pagalbos, tačiau patikino, kad susitvarko be užsienio gelbėjimo komandų.
„Nėra taip, kad mums nereikės pagalbos, tačiau mūsų saugumo tinklas yra pajėgus ir šiuo metu veiksmingai dirba“, – AFP sakė užsienio reikalų ministerijos atstovas Lokas Bahaduras Chhetri.
„Jei Nepalui prireiks kokios nors specializuotos pagalbos ar ekspertų žinių, mes to paprašysime“, – pažymėjo jis.
Kinijos prezidentas Xi Jinpingas penktadienį pasiūlė Pekino pagalbą.
Įstrigę turistai – evakuoti
Gelbėtojai iš Tibeto evakavo 555 įstrigusius turistus, pranešė Kinijos valstybinė žiniasklaida.
Pasak CCTV, iki penktadienio ryto iš nelaimės zonos buvo išgabenti 499 gyventojai ir 555 turistai. Turistų tautybės nenurodomos.
100 žmonių įstrigo tunelyje
Nepalo kariuomenė rado žmones, įstrigusius hidroelektrinės projekto „Trishuli 3A“ tunelyje, iš kurio stengėsi ištraukti išgyvenusiuosius.
„Išsiųsti du sraigtasparniai, tačiau tai sudėtinga, nes sunku net rasti įėjimus į tunelį“, – AFP sakė kariuomenės atstovas Raja Ramas Basnetas.
Jis pridūrė, kad į saugias vietas buvo išgabenta apie 350 darbininkų ir gyventojų, tačiau toje pačioje vietovėje įstrigo daugiau nei 100 žmonių.
Žemupiuose rasta kūnų
Indijos valdžios institucijos pranešė, kad iš upių, tekančių iš Nepalo, ištraukė septynių žmonių kūnus. Manoma, kad tai potvynio aukos.
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