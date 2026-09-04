Per potvynį Nepale ir Tibete žuvusių žmonų skaičius išaugo iki daugiau kaip 1 270

Nepale iki šiol rasti 1 252 žuvusiųjų kūnai, ketvirtadienį sostinėje Katmandu pranešė civilinės saugos tarnyba. Kinijos valstybinės žiniasklaidos teigimu, Tibete žuvo 21 žmogus.
Staigi potvynio banga praėjusios savaitės trečiadienį Nepalo ir Tibeto pasienio regione sunaikino ištisas gyvenvietes. Abiejose sienos pusėse gelbėjimo komandos ketvirtadienį toliau ieškojo daugiau kaip 4 750 be žinios dingusių žmonių.
Nepale, institucijų duomenimis, dingusiais laikomi 4 216 asmenų, o Tibete, anot Kinijos valstybinės žiniasklaidos – 541. Tarp dingusiųjų yra ir beveik 600 užsieniečių.
Kinijos ir JAV ekspertų vertinimu, nelaimės priežastis buvo atskilęs ledynas ant daugiau nei 7 tūkst. metrų aukščio Langtang Lirungo kalno Nepale. Jo sukelta milžiniška vandens, purvo ir nuolaužų banga nusirito siaurais upių slėniais ir abiejose sienos pusėse nušlavė namus, kelius, hidroelektrines bei žmones.
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