Per Portugalijoje įvykusią funikulieriaus avariją žuvo 11 užsieniečių

Tarp žuvusiųjų yra penki Portugalijos, trys Jungtinės Karalystės (JK), du Kanados, du Pietų Korėjos piliečiai, vienas amerikietis, vienas prancūzas, vienas šveicaras ir vienas ukrainietis, pranešė policija.
Priešingai nei buvo pranešta praėjusią dieną, tarp aukų nebuvo Vokietijos piliečių, teigė policija.
Žuvusiųjų pilietybių sąrašas buvo paskelbtas atlikus teismo ekspertizės identifikaciją.
Vienoje populiariausių turistinių vietų Portugalijos sostinėje trečiadienio vakarą nuo bėgių nuvažiavo ir į pastatą įsirėžė funikulierius. Per šią nelaimę sužalojimų patyrė iš viso 21 žmogus, įskaitant 11 užsieniečių.
