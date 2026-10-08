 Policija: JK karinės bazės teritorijoje suimti du latviai

Policija: JK karinės bazės teritorijoje suimti du latviai

2026-10-08 18:43
Jūras Barauskas (ELTA)

Jungtinėje Karalystėje sulaikyti du šalyje gyvenantys Latvijos piliečiai, įtariami neteisėtai patekę į Karališkųjų oro pajėgų (RAF) bazės teritoriją Kembridžšyro grafystėje, praneša „The Guardian“.

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<span>Policija: JK karinės bazės teritorijoje suimti du latviai</span>
Policija: JK karinės bazės teritorijoje suimti du latviai / Asociatyvi magnific nuotr.

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Praėjusią naktį netoli RAF Molesvorto bazės patruliavę apsaugos darbuotojai aptiko paliktą automobilį ir nedidelę skylę teritoriją juosiančioje tvoroje. Abu vyrai buvo surasti ir sulaikyti 2 val. nakties.

Policijos pranešime nurodoma, kad incidentą tiria kovos su terorizmu pareigūnai.

Šis incidentas įvyko praėjus kiek daugiau nei savaitei po plačiai nuskambėjusio saugumo incidento netoli RAF Ferfordo bazės ir veikiausiai sukels naują susirūpinimą dėl Jungtinės Karalystės karinių oro pajėgų bazių saugumo.

„Puikiai suprantame, kad pastaruoju metu kariniams objektams skiriama daugiau dėmesio ir dėl jų saugumo kyla didesnis susirūpinimas, tačiau šiuo metu neturime jokių duomenų, leidžiančių manyti, kad šis incidentas susijęs su praėjusios savaitės įvykiais RAF Ferfordo bazėje“, – pareiškė Londono policijos kovos su terorizmu padalinio vadovė Helen Flanagan.

„Šio incidento tyrimas dar tik prasidėjo. Vienas svarbiausių jo uždavinių – išsiaiškinti, kokie galėjo būti vyrų motyvai ir kodėl jie buvo šioje teritorijoje“, – paaiškino ji.

„Tačiau noriu pabrėžti, kad kol kas neatmetame jokių galimybių, o tyrimas aktyviai tęsiamas. Kaip visada, raginu visuomenę išlikti budrią ir pastebėjus ką nors įtartino kreiptis į policiją“, – pridūrė H. Flanagan.

Šiame straipsnyje:
karinis objektas
tvora
automobilis
anglija
terorizmas

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