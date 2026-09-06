Po ugnikalnio išsiveržimo sustabdytas pagrindinio Indonezijos oro uosto darbas

Anak Krakatau ugnikalnis išsiveržė šeštadienį, sukurdamas lavos fontaną ir skleisdamas dundančius garsus, kuriuos buvo galima girdėti net už kelių šimtų kilometrų, sakoma geologijos agentūros pranešime.
Sekmadienį buvo užfiksuoti du nauji išsiveržimai, perspėjo vulkanologijos agentūra.
Ugnikalnio pelenai buvo aptikti oro erdvėje aplink Sukarno-Hatos tarptautinį oro uostą, todėl pareigūnai iš pradžių sustabdė operacijas nuo sekmadienio 1.30 val. vietos (šeštadienio 21.30 val. Lietuvos) laiku iki 5.30 val. (1.30 val. Lietuvos laiku).
Sustabdymas buvo pratęstas tris kartus, o pastarasis baigiasi sekmadienį 17.30 val. vietos (13.30 val. Lietuvos) laiku „dėl išaugusio ugnikalnio aktyvumo“, savo socialinio tinklo paskyroje pranešė oro uostas.
Skrydžiai sustabdyti šešiuose oro uostuose, įskaitant Huseino Sastranegaros oro uostą Bandunge ir Radino Inteno II oro uostą netoli Bandar Lampungo Sumatroje, sakė šalies susisiekimo ministras.
Keli oro uostai tokiuose miestuose kaip Semarangas ir Surabaja buvo parengti kaip „alternatyvos nusileidimui“, pridūrė jis.
Naujausi komentarai