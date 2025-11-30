Po Rusijos smūgių Chersono srityje sekmadienį – septyni sužeistieji

„Tyrimas rodo, kad lapkričio 30 d. Rusijos kariuomenė atakavo regiono gyvenvietes lėktuvais, artilerija, minosvaidžiais, daugkartinio paleidimo raketų sistemomis ir įvairių tipų dronais. 17:30 val. duomenimis, priešo atakos sužeidė septynis civilius“, – teigiama Chersono srities pranešime platformoje „Telegram“.
Prokuratūros teigimu, visi jie yra Chersono gyventojai. Žmonės nukentėjo nuo dronų atakų ir artilerijos ugnies.
„Buvo apgadinti privatūs ir daugiabučiai namai, ūkio pastatai, garažai ir transporto priemonės“, – pridūrė prokuratūra.
Pradėtas preliminarus tyrimas dėl karo nusikaltimų.
Kaip skelbta anksčiau, Chersono regiono karinė administracija pranešė, kad buvo sužeisti trys Chersono gyventojai: 40 metų vyras ir dvi moterys – 68 ir 84 metų amžiaus.