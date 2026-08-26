 Po potvynių Nepale rasti 95 žuvusiųjų kūnai

Po potvynių Nepale rasti 95 žuvusiųjų kūnai

2026-08-26 18:48
Rasa Strimaitytė (ELTA)

Po pražūtingų potvynių Nepale didėja žuvusiųjų skaičius: iki šiol rasti 95 kūnai, trečiadienį pranešė policija. Nepalo turizmo institucija prieš tai skelbė, kad dingo 384 turistai, įskaitant 291 užsienietį.

<span>Po potvynių Nepale rasti 95 žuvusiųjų kūnai</span>
Po potvynių Nepale rasti 95 žuvusiųjų kūnai / EPA/NARENDRA SHRESTHA nuotr.

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„Pirminiai agentūrų duomenys, gauti iš turizmo ir kelionių agentūrų, rodo, kad paveiktuose rajonuose dingo 384 keliautojai, įskaitant 291 užsienio pilietį ir 93 Nepalo piliečius“, – pranešė Nepalo turizmo valdyba ir pridūrė, kad valdžios institucijos stengiasi patikrinti keliautojų buvimo vietą.

Nepalo turizmo valdybos direktorius Santoshas Panta trečiadienį naujienų agentūrai „dpa“ Katmandu sakė, kad dauguma dingusių turistų užsieniečių yra iš Indijos, bet taip pat ir iš kitų šalių, įskaitant Jungtines Amerikos Valstijas, Ispaniją, Lietuvą ir Vokietiją.

Į nelaimės ištiktą regioną išvyko gelbėjimo tarnybos, policija ir kariuomenė. Tačiau ypač paveiktose Nepalo vietovėse Syapru Besi ir Timure sraigtasparniai, institucijų duomenimis, dėl aukšto vandens lygio negalėjo nusileisti .

„Gali būti daug aukų arba didelių materialinių nuostolių, – naujienų agentūrai „Reuters“ sakė rajono administratorius Narendra Pariyar. – Bet dar tiksliai nežinau“.

Nukentėjusiame regione vien Nepalo pusėje gyvena dešimtys tūkstančių žmonių. Bhote Koshi upės pakrančių gyventojai buvo raginami būti itin atsargiais ir evakuotis į aukštesnes vietas.

Kinijoje prezidentas Xi Jinpingas paragino pasitelkti visas turimas priemones ieškant dingusių be žinios žmonių. Valstybinė agentūra „Xinhua“ pranešė, kad Kinijos Girongo pasienio kontrolės punktą kliudė Nepalo pusėje nuslinkusi purvo nuošliauža. Tai sutrikdė automobilių eismą, elektros tiekimą ir telekomunikacijų ryšį.

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