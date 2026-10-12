 Po persileidimo – kalėjimas ir ilgi metai laukimo: moteriai pagaliau grąžinti kūdikio pelenai

Po persileidimo – kalėjimas ir ilgi metai laukimo: moteriai pagaliau grąžinti kūdikio pelenai

2026-10-12 11:31 kauno.diena.lt inf.

Po persileidimo 2018 metais Patience Rousseau gyvenimas apsivertė aukštyn kojomis – moteris buvo apkaltinta dėl persileidimo, nuteista už netyčinį nužudymą ir daugiau nei dvejus metus praleido kalėjime. Nors vėliau nuosprendis buvo panaikintas, tik po beveik dešimtmečio, 34-erių moteriai skirta 1,6 mln. JAV dolerių išmoka ir atiduoti kūdikio pelenai, rašo „People“.

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<span>Po persileidimo – kalėjimas ir ilgi metai laukimo: moteriai pagaliau grąžinti kūdikio pelenai</span>
Po persileidimo – kalėjimas ir ilgi metai laukimo: moteriai pagaliau grąžinti kūdikio pelenai / Asociatyvi magnific.com nuotr.

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Nuo politikos
iki kultūros

P. Rousseau persileido 2018 metų balandį. Ji pagimdė negyvą kūdikį, kuriam davė Abelio vardą. Kūdikio palaikus moteris palaidojo savo kieme, o vėliau socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbė įrašą apie patirtą skausmą.

„Labai atsiprašau, Abeli. Atsiprašau, kad esu siaubingas žmogus“, – buvo teigiama socialinių tinklų įraše.

Anot teismo dokumentų, moteris labai išsigando ir nežinojo, ką daryti. 

Po įrašo pasirodė pareigūnai

Netrukus į namus, kuriuose tuo metu 26-erių P. Rousseau gyveno su vyru ir dviem savo sūnumis, pasibeldė pareigūnai. Jie klausė, kodėl moteris savo socialinių tinklų įraše atsiprašė.

„Man negalima turėti asmeninių dalykų savo gyvenime? Aš patyriau persileidimą, gerai? Persileidimą. Kodėl jūs čia dėl prakeikto persileidimo?“ – pareigūnams sakė ji. Vaizdo ir garso įrašas buvo užfiksuotas pareigūnų kūno kameromis. 

P. Rousseau buvo pateikti kaltinimai, o galiausiai ji nuteista už netyčinį nužudymą pagal dar 1911 metais Nevadoje priimtą įstatymą, kuris draudžia vartoti vaistus nėštumui nutraukti po 24-osios savaitės. Tai vienintelis toks įstatymas Jungtinėse Valstijose.

Advokatė Laura FitzSimmons, vėliau padėjusi P. Rousseau užginčyti nuosprendį, teigė, kad moteris buvo vienintelis žmogus, kuriam kada nors pateikti kaltinimai pagal šį 1911 metų teisės aktą.

Nežinojo, kiek laiko laukiasi

Sužinojusi apie nėštumą P. Rousseau nežinojo, kiek savaičių laukiasi. Jos menstruacijos buvo nereguliarios, o pas gydytoją ji nesilankė.

Pasak publikacijų, moteris taip pat negalėjo nuvykti nutraukti nėštumo, nes buvo sugedęs jos automobilis.

Internete ji ieškojo informacijos apie būdus nutraukti nėštumą, ji kilnojo sunkius daiktus ir kelis kartus vartojo cinamoną. 

Kadangi tokie paaiškinimai tyrėjų nėtikino, vėliau moteris buvo apkaltinta narkotinių ir kitų medžiagų vartojimu. P. Rousseau buvo kaltinama nėštumo metu vartojusi metamfetaminą, marihuaną ir rūkiusi cigaretes. Tyrėjai teigė, kad tai rodė ketinimą sukelti persileidimą ir dėl to ji turėtų būti atsakinga už kūdikio mirtį pagal 1911 metų įstatymą.

Kalėjime praleido daugiau nei dvejus metus

2019 metais, ankstesnio savo advokato – valstybės skirto gynėjo – paraginta, P. Rousseau pripažino kaltę dėl netyčinio nužudymo ir buvo įkalinta. Kalėjime ji praleido daugiau nei dvejus metus.

2021 metais nuosprendis buvo panaikintas dėl neveiksmingos teisinės pagalbos. Vėliau moteriai nemokamai atstovauti ėmėsi advokatė L. FitzSimmons.

Ji argumentavo, kad P. Rousseau ir anksčiau vartojo narkotines medžiagas, o ne tik siekdama sukelti persileidimą. Advokatė taip pat teigė, kad prokuratūra negalėjo įrodyti, jog būtent medžiagų vartojimas sukėlė kūdikio netektį.

Kaltinimai buvo panaikinti, o P. Rousseau persikėlė į Pietų Dakotą. 2025 metais byla buvo galutinai nutraukta taip, kad tokie pat kaltinimai jai nebegalėtų būti pareikšti iš naujo.

Skirta 1,6 mln. dolerių kompensacija

Dabar P. Rousseau pasiekė 1,6 mln. JAV dolerių susitarimą su Humboldto apygarda Nevadoje.

Susitarimas pasiektas po to, kai kovą apygardai buvo pateiktas reikalavimas. Jame teigta, kad apygarda pažeidė valstijos įstatymus, tyčia sukėlė P. Rousseau emocinių kančių ir pažeidė jos konstitucines teises.

Vis dėlto susitarimas nereiškia, kad apygarda pripažino padariusi pažeidimų.

Dalis išmokos bus skirta advokatams ir kitiems mokėjimams. Likusius pinigus P. Rousseau ketina panaudoti būstui finansuoti ir parduotuvei atidaryti.

Šiuo metu ji nevartoja narkotinių medžiagų ir gyvena Pietų Dakotoje su trimis savo vaikais – 4, 7 ir 9 metų sūnumis. Ketvirtasis jos vaikas apsigyveno pas seserį, su kuria P. Rousseau nebendrauja.

Moteris sako, kad net ir gavus išmoką rezultatas jai neatrodo teisingas.

Atgavo kūdikio pelenus

Susitarimas P. Rousseau reiškė dar vieną svarbų dalyką – jai buvo grąžinti Abelio pelenai.

2024 metais „The Washington Post“, išsamiai nagrinėjęs moters istoriją, skelbė, kad viena Humboldto apygardos šerifo biuro pareigūnė, aktyviai dalyvavusi P. Rousseau sulaikymo procese, leido kremuoti Abelio palaikus.

Vėliau pareigūnė, persikraustydama iš Nevados į Teksasą, kūdikio pelenus pasiėmė su savimi.

Pasak P. Rousseau, apie tai, kad pelenai buvo pareigūnės žinioje, ji sužinojo tik iš „The Washington Post“ publikacijos.

Dabar, sudarius susitarimą su apygarda, pelenai buvo grąžinti motinai.

Šiame straipsnyje:
persileidimas
Nevada
teismas
kalėjimas
nėštumas
kompensacija
JAV
kūdikio pelenai

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