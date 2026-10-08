Po nesėkmingos egzekucijos Christa Pike vos nebuvo atjungta nuo gyvybę palaikančių aparatų

Praėjus savaitei po to, kai Christa Pike išgyveno egzekuciją suleidžiant mirtiną injekciją, Teksaso valstijoje tokiu pat būdu buvo įvykdyta 46-erių vyro egzekucija.
Mirties bausme už žmogžudystę, kurią įvykdė būdama paauglė, nuteistai 50-metei Ch. Pike praėjusį trečiadienį Tenesio kalėjime buvo suleistos dvi, kaip manyta, mirtinos pentobarbitalio dozės.
Tačiau ji injekcijas išgyveno ir buvo skubiai nugabenta į ligoninę, kur kelias dienas buvo kritinės būklės, be sąmonės ir prijungta prie dirbtinio kvėpavimo aparato.
„Pirmadienio vakarą manėme, kad Christą ištiko smegenų mirtis ir kad kitą dieną bus nutrauktas gyvybinių funkcijų palaikymas“, – žurnalistams sakė jos advokatas Randy Spivey.
„Tačiau antradienį, visų nuostabai, (...) Christa pabudo ir pradėjo kalbėti“, – teigė jis.
Pasak advokatų, Ch. Pike tebėra prirakinta prie ligoninės lovos; ji yra sąmoninga ir gali šiek tiek kalbėti, tačiau negali ryti ar judinti rankų.
„Manau, kad šiuo metu ji yra dėl visko pikta ir sutrikusi“, – tvirtino R. Spivey.
„Ji puikiai suvokia, ką jie jai padarė – bent jau iki tam tikro lygio“, – nurodė jis.
„Ji negali pajudinti nė vienos rankos, abi jos rankos ir plaštakos yra smarkiai patinusios, ir mes nežinome, ar ji atgaus bent dalį rankų funkcijų“, – tęsė jis ir pridūrė, kad jos laukia ilgas kelias link atsigavimo.
„Medicinos personalas paprašė nuimti grandines, tačiau šis prašymas buvo atmestas“, – teismo posėdyje sakė Ch. Pike advokatas Luke‘as Ihnenas.
Medicinos personalas paprašė nuimti grandines, tačiau šis prašymas buvo atmestas.
Anesteziologas, kurį Ch. Pike advokatai prieš egzekuciją pasamdė kaip ekspertą, transliuotojui BBC sakė, kad jai jau nebetaikoma dirbtinė plaučių ventiliacija.
„Manau, kad ji nieko neprisimena apie bandymą įvykdyti mirties bausmę“, – nurodė Joelis Zivotas ir pridūrė, kad Ch. Pike žino savo vardą ir mano, jog dabar yra rugsėjis.
„Turime užduoti klausimą: kiek kančių jau užtenka? Mes ir toliau prašome (Tenesio gubernatoriaus Billo Lee) pakeisti Christai skirtą mirties bausmę“ įkalinimu iki gyvos galvos, sakė R. Spivey.
Teismas nurodė valstijos įkalinimo įstaigų pareigūnams išsaugoti visus su nesėkminga egzekucija susijusius įrodymus, įskaitant medicinos reikmenis, atliekas, garso ir vaizdo įrašus.
Ch. Pike likimas atgaivino diskusijas dėl mirties bausmės taikymo Jungtinėse Valstijose.
B. Lee sustabdė mirties bausmių vykdymą Tenesyje, kol bus atliktas nepriklausomas tyrimas, o valstijos kalėjimų sistemos vadovas atsistatydino. Tenesio pataisos departamentas ir toliau tvirtina, kad laikėsi nustatyto protokolo.
Vėliau trečiadienį Teksaso valstijoje buvo įvykdyta mirties bausmė suleidžiant mirtiną injekciją – tai buvo pirmoji egzekucija Jungtinėse Valstijose po bandymo įvykdyti mirties bausmę Ch. Pike.
Jamaalas Howardas buvo nuteistas mirties bausme už parduotuvės darbuotojo nužudymą per apiplėšimą 2000 m.
Jo advokatai, motyvuodami Ch. Pike atveju, siekė, kad egzekucija būtų atidėta, tačiau 20.03 val. vietos laiku (ketvirtadienį 4.03 val. Lietuvos laiku) buvo konstatuota jo mirtis.
„Atsiprašau už tai, kas įvyko, ir tikiuosi, kad vieną dieną galėsite man atleisti“, – paskutiniame savo pareiškime prieš mirties bausmės įvykdymą sakė J. Howardas.
Pirmoji išgyvenusioji
Mirties bausmės informacijos centras, skelbiantis duomenis ir analizes apie mirties bausmę Jungtinėse Valstijose, nurodė, kad Ch. Pike tapo pirmąja kaline, išgyvenusia po to, kai jai buvo suleistos mirtinos egzekucijoms skirtų preparatų dozės.
Ch. Pike buvo 18 metų, kai ji kartu su savo vaikinu profesinio mokymo stovykloje sumušė ir nužudė 19-metę Colleen Slemmer.
Mirties bausmės informacijos centro duomenimis, Ch. Pike būtų tapusi pirmąja moterimi per daugiau nei 200 metų, kuriai Tenesio valstijoje įvykdyta mirties bausmė.
Neįskaitant nesėkmingos Ch. Pike egzekucijos, šiemet Jungtinėse Valstijose buvo įvykdytos 29 mirties bausmės; visos jos įvykdytos suleidžiant mirtiną injekciją.
Mirties bausmė panaikinta 23 iš 50 JAV valstijų, o dar trijose – Kalifornijoje, Oregone ir Pensilvanijoje – galioja moratoriumai.
Pentagonas pirmadienį pranešė, kad prezidentas Donaldas Trumpas pritarė JAV kariuomenės psichiatro Nidalo Hasano, kuris 2009 m. Fort Hude, Teksase, nušovė 13 žmonių, o dar daugiau nei 20 sužeidė, egzekucijai.
Gruodžio 3 d. numatyta N. Hasano egzekucija sušaudant būtų pirmoji JAV kariuomenės įvykdyta mirties bausmė nuo 1961 m.
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