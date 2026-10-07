Po moters nužudymo JAV kariams Okinavoje įvesti griežti apribojimai

Ši byla sukėlė pasipiktinimą Japonijoje, kur bet kokie su JAV kariais susiję nusikaltimai jau seniai kursto kritiką dėl jų buvimo šalyje.
Okinavos gubernatorius trečiadienį susitiks su Japonijos premjere, kad išreikštų savo susirūpinimą. Šioje prefektūroje dislokuota didžioji dalis iš 54 tūkst. Japonijoje esančių JAV karių.
Okinavos regiono koordinatorius ir III jūrų pėstininkų ekspedicinio korpuso vadas Benjaminas T. Watsonas paskelbė apie „visišką alkoholio vartojimo draudimą bazėje ir už jos ribų“, įsigaliojantį nuo trečiadienio.
B. T. Watsonas teigė, kad 48 valandų laikotarpis, įvardytas kaip „operatyvinė pauzė“, suteiks vadams laiko surengti mokymus visiems kariams apie „standartus, drausmę ir mūsų pareigas Okinavos bendruomenei“.
Šiuo laikotarpiu operacijos bus sustabdytos ir „mes neleisime išeiti už bazės ribų“, vėlai antradienį socialiniame tinkle „X“ paskelbtame pareiškime teigė B. T. Watsonas.
Aukščiausias JAV kariuomenės pareigūnas Okinavoje generolas leitenantas taip pat paskelbė apie nuo penktadienio prasidedantį 30 dienų „apmąstymų laikotarpį“.
„Šiuo laikotarpiu įvesime komendanto valandą, kuomet laisvas laikas visiems baigsis vidurnaktį. Tai reiškia, kad nuo vidurnakčio iki 5 val. privalote grįžti į bazę, į jums paskirtas patalpas, arba į savo gyvenamąją vietą už bazės ribų.“
Policija sekmadienį pranešė, kad Okinavoje dislokuotas JAV jūrų pėstininkas buvo sulaikytas įtariant Nahos miesto viešbutyje nužudžius 39-erių moterį ir pavogus jos piniginę.
Vietos žiniasklaida skelbė, kad ji buvo pasmaugta. Įtariamas jūrų pėstininkas kaltinimus neigia.
Jungtinės Valstijos Japonijoje yra dislokavusios apie 54 tūkst. kariškių, kurių dauguma tarnauja Okinavoje.
JAV personalo padaryti nusikaltimai nuolat temdo artimų saugumo sąjungininkių santykius.
Trečiadienį Okinavos gubernatorius Genta Koja (Genta Kodžia) Tokijuje susitiko su gynybos ministru Shinjiro Koizumi (Šindžiru Koidzumiu) ir pareiškė, kad byla „sukėlė didelį Okinavos gyventojų nerimą“. Vėliau trečiadienį jis turi susitikti su ministre pirmininke Sanae Takaichi.
„Prefektūros valdžia kaskart po incidentų reikalaudavo, kad JAV kariuomenė imtųsi priemonių ir užkirstų kelią jų pasikartojimui, tačiau faktas, kad toks incidentas vėl įvyko, verčia daryti išvadą, jog JAV pajėgų drausmė ir jų švietimas žmogaus teisių klausimais visiškai neveikia“, – Sh. Koizumi sakė jis.
Sh. Koizumi teigė, kad „plėtos diskusijas su JAV dėl veiksmingų priemonių įgyvendinimo“, siekiant užkirsti kelią tokiems incidentams ateityje.
Pernai Japonijos teismas septyneriems laisvės atėmimo metams nuteisė JAV jūrų pėstininką, kaltinamą smaugus ir bandžius išžaginti trečią dešimtį einančią moterį.
2017 metais buvęs JAV jūrų pėstininkas ir civilis karinės bazės darbuotojas buvo nuteistas kalėti iki gyvos galvos už vietos moters išžaginimą ir nužudymą Okinavoje.
Tais pačiais metais JAV pajėgos Japonijoje uždraudė visiems darbuotojams vartoti alkoholį po to, kai neblaivus JAV jūrų pėstininkas automobiliu rėžėsi į nedidelį sunkvežimį ir pražudė jo 61-erių vairuotoją.
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