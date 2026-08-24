Po mirtino išpuolio Švedija pranešė subursianti saugumo mokyklose komisiją

Tai padaryta praėjus kelioms dienoms po to, kai 17-metė mokinė žuvo, o trys žmonės buvo sužeisti užpuoliko, panaudojusio kalaviją vidurinėje mokykloje.
Penktadienį įvykęs išpuolis nedideliame Fageštos miestelyje yra vienas iš nedaugelio mirtinų incidentų švietimo įstaigose, įvykusių per pastarąjį dešimtmetį.
Švietimo ir integracijos ministrė Simona Mohamsson pirmadienį vykusioje spaudos konferencijoje pareiškė, kad vyriausybė paskirs mokyklų saugumo komisiją, „kuri pasiūlys naujų priemonių, skirtų užkirsti kelią būsimiems išpuoliams mokyklose“.
„Pastaraisiais metais Švedijoje įvyko keletas rimtų ir mirtinų išpuolių mokyklose“, – teigė S. Mohamsson.
„Idėja apie visiškai atvirą mokyklą yra gera, tačiau tikrovė verčia pripažinti, kad negalime leisti pašaliniams asmenims laisvai patekti į mūsų mokyklas“, – pridūrė ji.
S. Mohamsson nurodė nenorinti spėlioti, kokias rekomendacijas pateiks ši komisija.
Pareigūnai savaitgalį pranešė, kad vis dar tiria penktadienio išpuolio motyvus.
Policija atidengė ugnį į 18-metį įtariamąjį, galiausiai jis buvo sulaikytas. Savaitgalį pareigūnai patvirtino, kad vis dar aiškinasi šio nusikaltimo priežastis.
Švedijos žiniasklaida praneša, kad nusikaltėlis jau anksčiau buvo teistas už smurtą, o išpuolio metu dėvėjo šalmą ir nešėsi kalaviją. Tai primena 2015 metais vakariniame Trolhetano mieste įvykusį išpuolį, kai 21-erių jaunuolis, vedamas rasinių motyvų, nužudė tris žmones.
2025 metų vasarį 35-erių vyras nužudė 10 žmonių suaugusiųjų švietimo centre Erebru.
2022 metų kovą 18-metis moksleivis subadė du mokytojus pietiniame Malmės mieste esančioje vidurinėje mokykloje.
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