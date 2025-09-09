Po kruvinų protestų atsistatydina Nepalo ministras pirmininkas

„Nuo šiandien atsistatydinu iš ministro pirmininko pareigų (...), kad galėčiau imtis tolesnių veiksmų politiniam sprendimui ir problemų išsprendimui“, – teigė K. P. Sharma Oli laiške prezidentui.
Protestuotojai antradienį įsiveržė į parlamento pastatą ir jį padegė, pranešė parlamento sekretoriato atstovas.
„Šimtai (demonstrantų) įsiveržė į parlamento zoną ir padegė pagrindinį pastatą“, – naujienų agentūrai AFP sakė Ekramas Giri.
Pirmadienį protestuotojai reikalavo vyriausybės kovoti su korupcija ir panaikinti draudimą naudotis socialiniais tinklais. Antradienį jis buvo panaikintas.
Katmandu policija panaudojo gumines kulkas, ašarines dujas, vandens patrankas ir gumines lazdas, kai demonstrantai prasiveržė pro spygliuotas vielas ir bandė patekti į draudžiamą zoną prie parlamento.
Teisių gynimo grupė „Amnesty International“ paskelbė, kad prieš protestuotojus buvo panaudoti koviniai šaudmenys.
Policija pranešė, kad sostinėje žuvo 17 žmonių, o Sunsario rajone Nepalo rytuose – dar du.
