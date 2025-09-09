 Po kruvinų protestų atsistatydina Nepalo ministras pirmininkas

Po kruvinų protestų atsistatydina Nepalo ministras pirmininkas

2025-09-09 14:21
BNS inf.

Nepale antradienį atsistatydino ministras pirmininkas, praėjus dienai po to, kai per vieną iš žiauriausių per ilgą laiką susidorojimų su protestuotojais žuvo mažiausiai 19 žmonių.

Po kruvinų protestų atsistatydina Nepalo ministras pirmininkas
Po kruvinų protestų atsistatydina Nepalo ministras pirmininkas / Scanpix nuotr.

„Nuo šiandien atsistatydinu iš ministro pirmininko pareigų (...), kad galėčiau imtis tolesnių veiksmų politiniam sprendimui ir problemų išsprendimui“, – teigė K. P. Sharma Oli laiške prezidentui.

Protestuotojai antradienį įsiveržė į parlamento pastatą ir jį padegė, pranešė parlamento sekretoriato atstovas.

„Šimtai (demonstrantų) įsiveržė į parlamento zoną ir padegė pagrindinį pastatą“, – naujienų agentūrai AFP sakė Ekramas Giri.

Pirmadienį protestuotojai reikalavo vyriausybės kovoti su korupcija ir panaikinti draudimą naudotis socialiniais tinklais. Antradienį jis buvo panaikintas.

Katmandu policija panaudojo gumines kulkas, ašarines dujas, vandens patrankas ir gumines lazdas, kai demonstrantai prasiveržė pro spygliuotas vielas ir bandė patekti į draudžiamą zoną prie parlamento.

Teisių gynimo grupė „Amnesty International“ paskelbė, kad prieš protestuotojus buvo panaudoti koviniai šaudmenys.

Policija pranešė, kad sostinėje žuvo 17 žmonių, o Sunsario rajone Nepalo rytuose – dar du.

Šiame straipsnyje:
Nepalas
protestai
premjeras

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų