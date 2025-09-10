Per protestus Nepale iš kalėjimų pabėgo tūkstančiai kalinių

„Vakar žuvo trys policininkai, o iš kalėjimų visoje šalyje pabėgo daugiau kaip 13,5 tūkst. kalinių“, – naujienų agentūrai AFP nurodė Nepalo policijos atstovas Binodas Ghimire.
Tuo tarpu Nepalo kariuomenės vadas generolas Ashokas Rajas Sigdelis trečiadienį susitiko su jaunimo protestų lyderiais ir kitomis pagrindinėmis šalimis, AFP nurodė kariuomenės atstovas spaudai.
Susitikimas surengtas po to, kai po protestų visoje šalyje atsistatydino ministras pirmininkas, o demonstrantai atakavo vyriausybės pastatus, politikų rezidencijas, prekybos centrus ir kitus pastatus.
Rajaramas Basnetas sakė, kad kariuomenės vadas „konsultuojasi su susijusiomis suinteresuotosiomis šalimis ir surengė susitikimą su Z kartos atstovais“, turėdamas omenyje jaunąją kartą.
Išsamesnė informacija apie susitikimą nebuvo pateikta.
Pirmadienį Nepalo sostinėje prasidėję protestai prieš vyriausybės draudimą naudoti socialinius tinklus ir korupciją peraugo į protestus visoje šalyje, o po mirtinų represijų, nusinešusių mažiausiai 19 gyvybių, buvo padegti vyriausybės pastatai.
Neramumai sukrėtė daugelį, o Nepalo kariuomenė įspėjo, kad 30 mln. gyventojų turinčioje šalyje negalima imtis „veiksmų, kurie gali sukelti neramumus ir nestabilumą“.
