 Po kruvinų išpuolių Lenkijos mokyklose parduotuvės atsisako šiurpių Helovino aksesuarų

Po kruvinų išpuolių Lenkijos mokyklose parduotuvės atsisako šiurpių Helovino aksesuarų

2026-10-13 12:50
Jūras Barauskas (ELTA)

Po virtinės mokyklose įvykdytų išpuolių kai kurie didžiausi Lenkijos prekybos tinklai iš parduotuvių lentynų išima plastikinius peilius ir kitus kraują vaizduojančius Helovino aksesuarus, praneša naujienų portalas „TVP World“.

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<span>Po kruvinų išpuolių Lenkijos mokyklose parduotuvės atsisako šiurpių Helovino aksesuarų</span>
Po kruvinų išpuolių Lenkijos mokyklose parduotuvės atsisako šiurpių Helovino aksesuarų / Asociatyvi Pixabay nuotr.

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Per šiuos išpuolius peiliu buvo mirtinai sužalota viena mokyklos darbuotoja, dar dešimtys žmonių buvo sužeista.

Prekybos centrų tinklas „Biedronka“, vaikams skirtų prekių parduotuvių tinklas „Smyk“ ir pigių prekių parduotuvių tinklas „Dealz“ pranešė išimsiantys iš prekybos Helovino prekes, įskaitant žaislinius dalgius ir kapokles, šiurpias kaukes bei kostiumus su kraujo dėmių imitacijomis.

„Biedronka“ nurodė tokį sprendimą priėmusi atsižvelgdama į vaikų ir jaunimo gerovę.

„Nusprendėme, kad esamomis aplinkybėmis svarbiausia pritaikyti savo prekių asortimentą prie visuomenėje susiklosčiusios situacijos ir klientų lūkesčių. Norime, kad mūsų sezoninės prekės pirmiausia skatintų teigiamas emocijas ir galimybę smagiai praleisti laiką kartu“, – pareiškė bendrovė.

„Smyk“ pranešė, kad iš savo parduotuvių ir internetinės parduotuvės išima Helovino aksesuarus, imituojančius pavojingus įrankius arba vaizduojančius žiaurias scenas, taip siekdama atsižvelgti į tėvų ir vaikų jausmus.

Bendrovė nurodė, kad sprendimas taikomas visoms tokio pobūdžio prekėms.

Šiame straipsnyje:
Lenkija
Helovynas
išpuoliai mokyklose

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