Po incidento Leipcige Vokietija ženkliai didina dronų gynybos padalinį

Vidaus reikalų ministro Alexandro Dobrindto nurodymu, padalinys bus padidintas iki 300 pareigūnų, sakė ministerijos atstovė. Vietoj keturių bazių dabar planuojamos aštuonios. Tikslas yra, „esant poreikiui, greitai ir lanksčiai būti vietoje“.
Reaguodamas į išaugusią grėsmę, pirmiausiai – iš Rusijos pusės, A. Dobrindras gruodį įkūrė naują padalinį, kurio uždavinys yra aptikti, perimti ir esant reikalu numušti nepilotuojamus orlaivius. Pajėgos dislokuotos oro uostuose, sostinėje ir visoje šalyje netoli saugumo požiūriu svarbių objektų, kad būtų galima kiek įmanoma greitai reaguoti.
Gruodį skelbta, kad pradiniame etape padalinį sudarys apie 60 policijos pareigūnų ir tada jis išaugo iki 130 federalinių policininkų. Padalinys, be kita ko, naudos dirbtiniu intelektu pagrįstas trukdžių sistemas ir automatinius perėmimo dronus. Be to, prireikus ir esant atitinkamiems pajėgumams, naujasis padalinys teiks pagalbą žemių policijos pajėgoms.
Virtinė politikų pastaruoju metu pasiūlė įstatymo pataisas dėl efektyvesnio dronų keliamos grėsmės atrėmimo. Federalinė vyriausybė savo ruožtu atkreipia dėmesį į jau įgyvendintas pataisas, pavyzdžiui, oro saugumo įstatyme.
Praėjusios savaitės antradienio vakarą Leipcigo/Halės oro uoste netoli Ukrainos transportinio lėktuvo buvo aptiktas dronas su sprogmenimis ir detonatoriumi. Be to, vienas lėktuvas susidūrė su nežinomu mažesniu skraidančiu objektu – galimai antruoju dronu. Federalinė prokuratūra pradėjo tyrimą dėl įtarimų bandžius sukelti sprogimą ir pavojingai kištis į oro eismą.
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