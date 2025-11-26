Po dronų įsiveržimo Moldova iškvietė Rusijos pasiuntinį

Nuo 2022 metų, kai Rusija pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą, Moldova ne kartą užfiksavo savo oro erdvės pažeidimus, įskaitant nukritusias dronų nuolaužas jos teritorijoje.
Trečiadienį Moldovos užsienio reikalų ministerija iškvietė Rusijos ambasadorių Kišiniove Olegą Ozerovą ir pastatė sudužusį droną priešais savo būstinę.
Vėliau ministerija socialiniuose tinkluose išplatino vaizdo įrašą, kuriame matyti, kaip O. Ozerovas išeina iš pastato ir praeina pro droną, ant kurio raudona spalva pažymėta raidė „Z“.
Antradienį šis bepilotis nukrito ant namo kaime šiaurės rytų Moldovoje, netoli sienos su Ukraina.
Vyriausybės teigimu, antradienį Moldovos oro erdvę iš viso pažeidė šeši dronai.
Moldovos užsienio reikalų ministerija nurodė, kad įteikė Maskvos ambasadoriui protesto notą dėl oro erdvės pažeidimo, pavadindama incidentą visiškai nepriimtinu.
Vietos žiniasklaidos paklaustas apie sudužusį droną, O. Ozerovas sumenkino šių klausimų reikšmę, pareiškęs, kad bepilotis buvo rastas ant stogo, tačiau, pasak jo, nepadarė jokios žalos.
„Ar jūs tuo tikite?“ – klausė jis, atkreipdamas dėmesį į „daugybę bandymų pakenkti Rusijos santykiams su Moldova, kurie ir taip yra žemiausiame istorijos taške“.
