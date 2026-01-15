Vilniuje atidarytas dronų centras

Tai antroji dronų treniruočių vieta Vilniuje, pirmoji atidaryta 2024-aisiais Šeškinėje.
Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas atidarymo renginyje teigė, kad centre galės treniruotis visi to norintys, tereikės tik užsiregistruoti internetu.
„Esminis skirtumas, kad šis centras turi stogą virš galvos ir gali būti naudojamas ištisus metus nepriklausomai nuo oro sąlygų. Toks poreikis buvo labai aiškiai dronų entuziastų išreikštas, kad trūksta uždaros erdvės. (...) Tai visiems prieinama erdvė, kur bus galima ir suaugusiems, ir vaikams ateiti ir tuos įgūdžius formuoti, tobulinti ir tobulėti“, – žurnalistams ketvirtadienį sakė V. Benkunskas.
Dronų centras įrengtas savivaldybės įmonės „Vilniaus viešasis transportas“ patalpose Antakalnyje, greta troleibusų parko, kuriose anksčiau buvo sporto salė.
Centro įrengimo darbai, pasak V. Benkunsko, miestui kainavo apie 70 tūkst. eurų, dalis kliūčių įrengta panaudojant nurašytų troleibusų dalis.
Be kita ko, sostinės vadovas pažymėjo, kad dronų centre įgyjami įgūdžiai pasitarnaus ir krašto gynybai.
„Matome, kiek dronų technologijos keičia mūsų kasdienį gyvenimą mieste, keičia (...) karybos visus principus, tai yra ateitis ir aišku, kad kuo daugiau žmonių, ypač vaikų, kurie šiaip yra imlūs technologijoms, mokės valdyti dronus, jų kompetencijos mums ateityje gali padėti administruojant miestą, (...) kompetencijos gali būti panaudojamos ir su kariuomene“, – sakė jis.
Savo ruožtu Lietuvos kariuomenės Gynybos štabo viršininkas kontradmirolas Giedrius Premeneckas pažymėjo, kad jaunuoliai, įgiję dronų valdymo kompetencijų, tikrai ras savo vietą kariuomenėje.
„Jeigu žmogus turi bazinių naudotojo įgūdžių, juos galima pritaikyti visur, pritaikyti taip pat ir dirbant su karinės paskirties dronais. Jaunuoliai, pradėję privalomą pradinę karo tarnybą irgi su tokiomis žiniomis pažengę drono valdyme, jie tikrai ras savo vietą Lietuvos kariuomenėje ir prisidės prie (valstybės – BNS) stiprinimo“, – žurnalistams teigė G. Premeneckas.
Tuo metu dronų entuziastas Rytis Karpuška žurnalistams teigė, kad rengiant centrą prisidėjo ne vienas dronus valdantis žmogus, o erdvėje galima bus treniruotis su mažais dronais.
„Jeigu mes žiūrėsime, kaip vyksta klasikinis treniravimasis ir jeigu norime įgauti įgūdžių, tai yra pradedama visada nuo simuliatoriaus, nes tiesiog realiais dronais iškart pradėt ne neišeina. Ir sekantis žingsnis yra tie vadinami lūpai, kur su mažiukais jie yra labai atsparūs smūgiams, galima ten nukristi. (...) Trečias žingsnis, kurį galima imti, galima neimti, yra didesni dronai lauke“, – pabrėžė jis.
BNS rašė, kad Krašto apsaugos ministerija (KAM) taip pat kuria bepiločių orlaivių mokymų centrus. Praėjusį rugsėjį atidaryti pirmieji trys bepiločių orlaivių mokymų centrai Jonavoje, Tauragėje ir Kėdainiuose, o iki 2028-ųjų visoje Lietuvoje tokių centrų veiks devyni.
