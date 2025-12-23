 Pietų Prancūziją užklupo potvyniai

Pietų Prancūziją užklupo potvyniai

2025-12-23 16:40
Viljama Sudikienė (ELTA)

Artėjant Kalėdoms Pietų Prancūzija kovoja su dideliais potvyniais. 

Pietų Prancūziją užklupo potvyniai
Pietų Prancūziją užklupo potvyniai / Scanpix nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Prancūzijos perspėjimo tarnyba „Vigicrue“ antradienį pranešė, kad Hero departamentą netoli Monpeljė miesto užklupo „išskirtinis potvynis“. Vietos prefektė Chantal Mauchet padėtį apibūdino kaip bene blogiausią per daugiau nei 30 metų.

Vietovėje galioja aukščiausias perspėjimo lygis, nors vanduo jau slūgsta. Daugelis namų ūkių liko be elektros, užlieti keliai. Pasak Ch. Mauchet, susisiekimas ir toliau labai sunkus. Tačiau ji pridūrė, kad aukų nėra.

Dėl smarkaus lietaus užlietas ir pats Monpeljė miestas, kai kurie jo rajonai. Saugumo sumetimais uždaryta Kalėdų mugė, parkai ir zoologijos sodas.

Šiame straipsnyje:
potvyniai Prancūzijoje

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų