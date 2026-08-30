Paryžiuje užpultas LGBTIQ teisių aktyvistas

Paryžiuje iš šeštadienio į sekmadienį per užpuolimą buvo sužalotas policijos pareigūnas ir LGBTIQ teisių gynėjas Pierre'as Picavet (Pjeras Pikavė).
P. Picavet yra Paryžiuje įsikūrusios asociacijos „FLAG!“, vienijančios Prancūzijos vidaus reikalų bei teisingumo ministerijų darbuotojus ir kovojančios su diskriminacija prieš LGBTQ asmenis, prezidentas.
Kaip informavo prokuratūra, P. Picavet išėjus iš baro istoriniame Marė rajone centrinėje Paryžiaus dalyje, jam buvo smogta buteliu. Nukentėjusysis patyrė daugybinius sužalojimus, įskaitant vidinį kraujavimą ir galvos žaizdą.
Asociacija „STOP Homophobie“ pasmerkė šį, jų teigimu, „homofobinį išpuolį“ ir pasidalijo P. Picavet patirtų sužalojimų nuotraukomis.
„STOP Homophobie“ griežčiausiai smerkia šią ataką ir pabrėžia, kad smurtas prieš LGBT+ asmenis išlieka realybe“, – teigiama grupės pranešime.
Prokurorai, remdamiesi P. Picavet parodymais, nurodė, kad užpuolikas ne kartą įžeidė jį homofobiniais epitetais.
„Jis nedelsdamas prisistatė esąs policijos pareigūnas ir parodė tarnybinį pažymėjimą, tačiau tai nesustabdė įtariamojo nuo smurto“, – pridūrė prokurorai.
Įtariamasis buvo sulaikytas. Pasak prokurorų, jis anksčiau neteistas, o išpuolio metu buvo neblaivus.
Paryžiaus vicemeras Emmanuelis Gregoire'as (Emanuelis Greguaras) pasmerkė tai, ką pavadino „šiuo niekšišku homofobiniu išpuoliu“.
„Mes niekada neatiduosime savo gatvių neapykantai“, – socialiniame tinkle „X“ rašė E. Gregoire'as.
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