 Pareigūnai: potvynių aukų skaičius Nepale išaugo iki 939, dingusiųjų sumažėjo iki 3 925

Pareigūnai: potvynių aukų skaičius Nepale išaugo iki 939, dingusiųjų sumažėjo iki 3 925

2026-08-31 19:30
BNS inf.

Nepalą netoli sienos su Tibetu nusiaubę potvyniai nusinešė mažiausiai 939 žmonių gyvybes, tačiau dingusių be žinios skaičius šalyje sumažėjo iki 3 925, pirmadienio vakare pranešė šalies nelaimių valdymo institucija, gelbėjimo darbams tęsiantis jau šeštą dieną.

<span>Pareigūnai: potvynių aukų skaičius Nepale išaugo iki 939, dingusiųjų sumažėjo iki 3 925</span>
Pareigūnai: potvynių aukų skaičius Nepale išaugo iki 939, dingusiųjų sumažėjo iki 3 925 / Scanpix nuotr.

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Kinijos valstybinė žiniasklaida anksčiau patvirtino, kad Tibete po trečiadienį įvykusios katastrofos žuvo 16 žmonių, o 546 dingo be žinios, taigi bendras žuvusiųjų skaičius padidėjo iki 955, o dingusiųjų skaičius sumažėjo iki 4 471.

Nepale dingusių asmenų sąraše yra 592 užsieniečiai.

Tačiau buvo patikslintas dingusių darbuotojų, dirbusių hidroelektrinių projektuose prie upės, kuria praskriejo srauni potvynio srovė, skaičius: anksčiau buvo skelbta, kad dingo 933 žmonės, bet iki pirmadienio vakaro šis skaičius buvo sumažintas iki 639.

Savo pirmadienio vakaro ataskaitoje Nepalo nelaimių valdymo agentūra paminėjo 3 333 dingusius šalies piliečius.

Į šį skaičių įtraukti dingusieji Nuvakoto rajone, kuriame nerandama 1 158 žmonių, taip pat dar 865 dingę asmenys Rasuvos rajone.

Tarp dingusiųjų yra 45 Nepalo kariai, 38 policijos ir ginkluotųjų pajėgų pareigūnai bei 18 muitinės ir imigracijos pareigūnų.

Indijos Utar Pradešo valstijos pareigūnai pranešė, kad iš upių, atitekančių iš Nepalo, ištraukė 17 kūnų, kurie, kaip manoma, yra potvynių aukos.

Indijos pareigūnai bando nustatyti kūnų tapatybes, į bendrą aukų skaičių jie nėra įtraukti.

Šiame straipsnyje:
Nepalas
Tibetas
potvynių aukų skaičius

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