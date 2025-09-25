Pareigūnai konfiskavo šalia Oslo oro uosto užsieniečio skraidintą droną

Į šeštą dešimtį metų įžengęs vyras savo droną skraidino draudžiamoje zonoje, netrukdydamas oro eismui, naujienų agentūrai AFP sakė Norvegijos rytų policijos apygardos prokuratūros vadovė Lisa Mari Lokke.
Jis pats nebuvo sulaikytas, bet bus apklaustas policijos, pridūrė ji. Vyro pilietybės pareigūnė nenurodė.
„Vakar apie 21 val. (vietos, 22 val. Lietuvos laiku) policijai buvo pranešta, kad dronas įskrido į Oslo oro uosto neskraidymo zoną“, – sakė L. M. Lokke.
„Atvykę į įvykio vietą radome penkiasdešimtkelerių vyrą, pilotuojantį droną“, – sakė ji ir pridūrė, kad policija vėliau nuleido ir konfiskavo įrenginį.
Incidentas įvyko po to, kai šią savaitę pranešimai apie pastebėtus dronus privertė laikinai uždaryti Skandinavijos oro uostus, įskaitant Kopenhagos ir Oslo oro uostus.
Tačiau L. M. Lokke teigė, kad „šiame etape nematome jokio ryšio“ tarp šių incidentų.
Naktį iš pirmadienio į antradienį oro eismas Oslo oro uoste buvo sustabdytas maždaug trims valandoms po to, kai buvo pranešta apie galimą droną.
L. M. Lokke teigė, kad ore buvo pastebėtos šviesos ir atliekamas tyrimas, siekiant nustatyti, ar tai nebuvo dronas.
Naujausi komentarai