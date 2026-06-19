Panaikinus privalomą vakcinaciją, JAV karinėje bazėje kilo gripo protrūkis

Apie tai pranešė kelios amerikiečių žiniasklaidos priemonės, remdamosi JAV kariuomene.
Informuotų šaltinių duomenimis, susirgo apie 160 kareivių. Oficialiai kariuomenė kalbėjo tik apie „vietinį gripo protrūkį“.
Šis atvejis kontraversiškas, nes Pentagonas balandį panaikino privalomą karių vakcinaciją nuo gripo, be kita ko, dėl religinių priežasčių. Privalomi skiepai nuo gripo buvo įvesti po Antrojo pasaulinio karo. Šios taisyklės buvo paisoma tiek valdant respublikonams, tiek demokratams.
„Tavo kūnas, tavo tikėjimas ir tavo įsitikinimai yra nediskutuotini“, – panaikinus privalomą vakcinaciją vaizdo žinutėje kariuomenei pareiškė Pentagono vadovas Pete‘as Hegsethas.
Ar susirgusieji buvo pasiskiepiję, pasak žiniasklaidos, nėra aišku. Be to, tiriama, ar su protrūkiu nesusijusi vieno šauktinio mirtis. Anot „The New York Times“, karinės oro pajėgos šauktiniams Laklando karinės aviacijos bazėje vėl įvedė skiepų prievolę.
Kritikai vakcinacijos prievolės kariuomenėje sušvelninimą vadino klaida ir įspėjo, kad tai gali neigiamai paveikti kovinę parengtį, nes ligos glaudžiai kartu gyvenančiuose daliniuose gali sparčiai plisti. Kariai, „The New York Times“ duomenimis, ir toliau turi skiepytis nuo tokių ligų, kaip tymai, kiaulytė ir poliomielitas. Priklausomai nuo rizikos ir karinių funkcijų, gali būti privalomi ir kiti skiepai, pavyzdžiui, nuo juodligės.
Prie JAV vairo stojus prezidentui Donaldui Trumpui, šalies vyriausybė ne kartą suabejojo moksliškai pripažintais faktais apie skiepus.
(be temos)