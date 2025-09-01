 Nužudyto Charlie Kirko našlė žada tęsti kovą

Nužudyto Charlie Kirko našlė žada tęsti kovą

2025-09-13 10:04
BNS inf.

Garsaus JAV dešiniųjų pažiūrų aktyvisto Charlie Kirko (Čarlio Kirko) našlė penktadienį pažadėjo tęsti vyro darbą, JAV pareigūnams paskelbus, kad jo įtariamas žudikas sučiuptas.

Erika Kirk ir Charlie Kirkas
Erika Kirk ir Charlie Kirkas / Scanpix nuotr.

31 metų Ch. Kirką pražudė vienintelė kulka, kai jis trečiadienį kalbėjo miniai Jutos slėnio universitete Oremo mieste.

Ch. Kirkas buvo ryški JAV dešiniojo sparno žvaigždė su didžiule jaunų sekėjų armija, padėjusia Donaldui Trumpui (Donaldui Trampui) laimėti pernai lapkritį įvykusius rinkimus.

Erika Kirk penktadienį sakė gedinti dėl „tobulo tėvo ir tobulo vyro“ netekties.

„Piktadariai, atsakingi už mano vyro nužudymą, nė nenutuokia, ką padarė“, – sakė ji per tiesioginę vaizdo transliaciją.

„Judėjimas, kurį mano vyras sukūrė, nemirs (...). Atsisakau leisti tam įvykti“, – pridūrė ji.

Ch. Kirko nužudymas 48 valandas kaustė visos šalies dėmesį, o D. Trumpas įsakė vėliavas nuleisti iki pusės stiebo.

Jutos gubernatorius Spenceris Coxas (Spenseris Koksas) penktadienį po didelio masto paieškos įvardijo 22 metų Tylerį Robinsoną (Tailerį Robinsoną) įtariamuoju dėl Ch. Kirko nužudymo.

Pranešama, kad T. Robinsono tėvas, pamatęs pareigūnų paskelbtas įtariamojo nuotraukas, pranešė apie sūnų policijai.

JAV pareigūnai penktadienį sakė, kad ant dviejų nepanaudotų šovinių tūtelių, rastų po Ch. Kirko nužudymo, buvo užrašyti antifašistiniai šūkiai.

Ant vienos šovinių tūtelės buvo užrašyta „Ei, fašiste! Gaudyk!“, o ant kitos – „Bella ciao“ („Iki, gražuole“) –  tai tikriausiai užuomina į Antrojo pasaulinio karo laikų itališką antifašistinę dainą, sakė S. Coxas.

Dėl savo griežtų pažiūrų rasės, lyties, šaunamųjų ginklų ir kitais opiais klausimais Ch. Kirkas buvo itin skaldanti figūra, nors net oponentai gyrė jo norą diskutuoti.

