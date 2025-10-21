Nuo 2022-ųjų Lenkijoje sulaikyta daugiau nei 50 asmenų, susijusių su Rusija

„Šie asmenys, kurie veikė kenkdami Lenkijai, buvo apkaltinti pagal Baudžiamojo kodekso 130 straipsnį, susijusį su šnipinėjimu ir sabotažu“, – sakė lenkų specialiųjų tarnybų atstovas Jacekas Dobrzynskis.
Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas anksčiau antradienį socialiniame tinkle „X“ parašė, kad pastarosiomis dienomis visoje šalyje buvo sulaikyti aštuoni asmenys, įtariami sabotažo aktais.
J. Dobrzynskis teigė, kad trys Ukrainos piliečiai yra tarp aštuonių asmenų, kurie, kaip įtariama, „sukūrė savotišką tinklą sprogmenims gabenti per Lenkiją ir Rumuniją į Ukrainą“.
„21 metų ukrainietis buvo sulaikytas čia, Lenkijoje, netoli Varšuvos. Jo du bendrininkus, vykusius į Rumuniją, sulaikė rumunų slaptosios tarnybos Bukarešte“, – pridūrė jis.
Lenkijos prokurorai antradienį paskelbtame pareiškime teigė, kad šie trys asmenys, gavę Maskvos nurodymus, bandė paruošti ir pristatyti į Ukrainą „paketus su padegamaisiais įtaisais ir cheminėmis medžiagomis, galinčiomis sukelti gaisrą ar sprogimą“.
„Šiuos siuntinius, kurie turėjo užsidegti arba sprogti transportavimo metu (...) sulaikė Rumunijos pareigūnai“, – priduriama pranešime, kuriame tai vadinama tyčiniu bandymu įbauginti gyventojus ir destabilizuoti Ukrainą remiančias Europos šalis.
Lenkija nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios 2022 metų vasarį kaltina Maskvą dėl virtinės sabotažo išpuolių, įskaitant daugybę gaisrų visoje šalyje ir Varšuvoje.
Rusija ne kartą neigė šiuos teiginius.
Reaguodama į tai, Lenkija įvedė apribojimus rusų diplomatų judėjimui ir nusprendė uždaryti du Rusijos konsulatus Poznanėje ir Krokuvoje.
Lenkija – NATO ir Europos Sąjungos (ES) narė, per kurią į Ukrainą gabenami Vakarų šalių ginklai ir šaudmenys, ribojasi su Ukraina, Rusijos Kaliningrado sritimi ir Maskvos sąjungininke Baltarusija.
