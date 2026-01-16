Ambasadorius: Lenkija pasirengusi perduoti Ukrainai keturis naikintuvus MiG-29

„Keturi orlaiviai yra paruošti perdavimui. Juos apžiūrėjo Ukrainos inspektorių grupė, o dabar sprendžiama dėl perdavimo laiko, vietos ir tvarkos“, – sakė V. Bodnaras.
Jis pareiškė viltį, kad perdavimas įvyks 2026 m. pirmąjį ketvirtį.
„Manau, kad šiuos MiG reikės šiek tiek modernizuoti, bet tai kariuomenės reikalas. Kiekviena šalis gaus tai, ko jai reikia. Ukraina ketina suteikti Lenkijai dalį Ukrainos dronų pajėgumų. Šis mechanizmas siūlomas siekiant užtikrinti, kad gynybos pajėgumų stiprinimas būtų konstruktyvus abiem šalims“, – paaiškino ambasadorius.
V. Bodnaras pabrėžė, kad planuojama perduoti iš viso dešimt tokio tipo lėktuvų.
„Jų perdavimo laikas priklausys nuo Lenkijos pajėgumų juos priimti, šių orlaivių parengties nedelsiant naudoti ir mūsų pasirengimo pasiūlyti ką nors mainais. Žinoma, reikia atsižvelgti į tai, kad šie lėktuvai baigė tarnybą Lenkijoje, bet gali būti naudojami kovinėmis sąlygomis Ukrainoje“, – pridūrė ambasadorius.
Anksčiau buvęs Lenkijos gynybos ministras Januszas Onyszkiewiczius sakė, kad kelių Lenkijos MiG-29 perdavimo Ukrainai problema yra išspręsta, vyksta techninės konsultacijos dėl Ukrainos kai kurių bepiločių orlaivių ir raketų technologijų tiekimo Varšuvai. Pasak jo, šios konsultacijos tęsis dar kelias savaites, o lėktuvai gali būti perduoti vasario mėnesį.
