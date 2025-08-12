Nori uždrausti senjorams vairuoti: avariją sukėlė techninės apžiūros centre

Iš techninės apžiūros centro 89 metų senjoras išvažiavo pro vartus. Tiesa, neatidarytus.
„Senjorui pramušus salės duris, jo automobilis nesustojo, bet netrukus susidūrė su dviem kitoje automobilių stovėjimo aikštelėje stovėjusiais automobiliais“, – pasakojo policijos atstovas Sascha Kappel.
Tai nėra pavienis atvejis: pagyvenę vokiečiai vis dažniau sukelia avarijas. Prieš porą metų jie buvo kalti dėl daugiau nei 21 tūkst. eismo įvykių – ketvirtadaliu daugiau nei prieš 10 metų.
Buvo atvejis, kai 86 metų senjoro kelionė baigėsi vidury kapinių. Tačiau kaip reikėtų elgtis su pagyvenusiais žmonėmis prie vairo?
„Manau, kad jei keliate pavojų sau ir kitiems žmonėms, tai yra prasminga. Tačiau taip pat galiu įsivaizduoti, kad daugelis žmonių, ypač vyresniame amžiuje, praranda daug savarankiškumo“, – sakė moteris.
„Manau, kad atimti iš jų licenciją yra per griežta. Tačiau galbūt būtų gerai kas 1–2 metus pasitikrinti sveikatą ir pasitikrinti galimybę vairuoti“, – samprotavo vyras.
„Bent jau kad eitumėte ir pasitikrintumėte. Tą ir ketinu netrukus padaryti, kad įsitikinčiau, ar vis dar galiu vairuoti, ar nesukeliu pavojaus žmonėms“, – kalbėjo moteris.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Pro vartus išlėkęs senjoras nevairuos – bent kol kas.
„Po avarijos kolegos atėmė iš senjoro vairuotojo pažymėjimą. Kas dabar bus su vairuotojo pažymėjimu, sprendžia vairuotojo pažymėjimų tarnyba“, – teigė policijos atstovas.
Senjoras dar turės atlyginti ir 70 tūkst. eurų žalą.
