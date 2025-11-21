Nigerijoje pagrobti katalikų mokyklos mokiniai

Mokiniai šios savaitės pradžioje buvo pagrobti ir išpuolis prieš vieną iš bažnyčių buvo įvykdytas praėjus keletui savaičių po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas pagrasino imtis karinių veiksmų, reaguodamas į, jo žodžiais tariant, tikslingą Nigerijos krikščionių žudymą, tačiau Nigerijos vyriausybė tokius teiginius atmetė.
„Nigerio valstijos vyriausybė su dideliu liūdesiu sutiko nerimą keliančią žinią apie Agvaros savivaldybės teritorijoje esančios Šv. Marijos mokyklos mokinių pagrobimą“, – pranešime teigė valstijos vyriausybės sekretorius Abubakaras Usmanas.
„Tikslus pagrobtų mokinių skaičius dar nėra patvirtintas, nes saugumo tarnybos tebevertina situaciją.“
Tuo tarpu pirmadienį ryte – vos prieš keletą dienų iki šio išpuolio – ginkluoti vyrai įsiveržė į vieną iš Kebio valstijos šiaurės vakarų Nigerijoje vidurinių mokyklų ir pagrobė 25 moksleives. Viena iš jų pabėgo, o 24 vis dar yra dingusios.
Nigerio valstijos policija pranešė, kad mokinių paieškai buvo dislokuoti taktiniai padaliniai ir karinės pajėgos.
Maždaug 2.00 val. nakties (01.00 val. Grinvičo laiku) policija gavo pranešimą, kad „ginkluoti banditai įsiveržė į privačią Šv. Marijos (katalikų) vidurinę mokyklą... ir iš mokyklos bendrabučio pagrobė dar nenustatytą skaičių mokinių“, – teigiama policijos pranešime.
Jame taip pat nurodoma, kad saugumo tarnybos „šukuoja miškus, siekdamos išgelbėti pagrobtus mokinius“.
Nigerijai atsidūrus dėmesio centre dėl joje esančios saugumo padėties, šalyje šią savaitę paskelbta ypatinga saugumo pajėgų parengtis.
Antradienį per dar vieną išpuolį vakarų Nigerijos bažnyčioje ginkluoti vyrai nužudė du žmones – incidentas įvyko per pamaldas, kurios buvo įrašytos ir transliuojamos internete. Manoma, kad ano išpuolio metu buvo pagrobta keliasdešimt tikinčiųjų.
