Netanyahu neatsisako savo plano pilnai užimti Gazą

Praėjus daugiau nei 22 mėnesiams po to, kai prasidėjo precedento neturinčio „Hamas“ išpuolio prieš Izraelį sukeltas karas, šalyje tvyro nesutarimai tarp tų, kurie reikalauja nutraukti konfliktą ir susitarti dėl įkaitų išlaisvinimo, ir tų, kurie nori, kad palestiniečių kovotojai būtų nugalėti visiems laikams.
Po to, kai B. Netanyahu saugumo kabinetas paskelbė apie planus išplėsti konfliktą ir užimti Gazos miestą, kritika tik sustiprėjo.
Sekmadienį B. Netanyahu buvo nepalenkiamas ir kalbėdamas su žurnalistais sakė: „Tai geriausias būdas užbaigti karą ir geriausias būdas jį užbaigti greitai“.
Dalyvaudamas Jeruzalėje surengtoje spaudos konferencijos jis sakė, kad naujoji operacija bus įgyvendinta pagal „gana trumpą grafiką“.
Operacijos tikslas bus „sunaikinti du likusius „Hamas“ atramos punktus Gazos mieste ir centrinėse stovyklose“, kartu sukuriant saugius koridorius ir saugias zonas, kad civiliai gyventojai galėtų palikti teritoriją.
„Izraelis neturi kitos išeities, kaip tik užbaigti darbą ir visiškai sutriuškinti „Hamas“. Esame padarę labai daug. Izraelis kontroliuoja apie 70-75 proc. visos Gazos – kalbu apie karinę kontrolę“, – sakė jis.
„Bet turime du likusius atramos punktus, gerai? Tai – Gazos miestas ir centrinės Al Mavasio stovyklos“.
Kiek vėliau grupuotės „Hamas“ atstovas spaudai šiuos premjero komentarus pavadino „melu“.
