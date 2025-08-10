Netanyahu: mes laimėsime karą, su kitų parama ar be jos

Kartu jis pareiškė žadantis Izraelio pergalę, net jei nesulauktų paramos iš kitų.
Penktadienį jo saugumo kabinetas paskelbė apie sprendimą išplėsti karą palestiniečių anklave ir perimti Gazos miesto kontrolę.
Šis sprendimas sukėlė pasipiktinimo bangą visame pasaulyje.
„Mūsų tikslas – ne okupuoti Gazos (Ruožą), o įsteigti Ruože civilinę administraciją, nesusijusią nei su „Hamas“, nei su Palestiniečių autonomija“, – spaudos konferencijoje teigė premjeras.
„Mes nustatysime saugius koridorius, kuriais Gazos Ruože bus galima gabenti ir skirstyti pagalbą“, – sakė jis.
Izraelio ministras pirmininkas teigė, kad planas dėl Gazos miesto užėmimo yra „geriausias būdas užbaigti šį karą“.
Mes laimėsime karą, su kitų parama ar be jos.
„Tai yra geriausias būdas užbaigti šį karą ir geriausias būdas jį užbaigti greitai“, – sakė premjeras.
Jis sureagavo į kritikos bangą, nukreiptą prieš jo kabineto sprendimą, teigdamas, kad šalis yra pasirengusi kovoti be kitų paramos.
„Mes laimėsime karą, su kitų parama ar be jos“, – sakė ministras pirmininkas.
Jis pridūrė, kad naujoji kariuomenės operacija Gazos Ruože bus vykdoma pagal „gana trumpą tvarkaraštį“.
„Nenoriu kalbėti apie tikslius tvarkaraščius, bet kalbame apie gana trumpą tvarkaraštį, nes norime užbaigti karą“, – sakė B. Netanyahu.
