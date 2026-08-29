Nepalo gelbėtojai bando iš tunelio ištraukti 100 jame įstrigusių darbininkų

„Vyriausybė toliau deda pastangas... išgelbėti žmones, įstrigusius „Trishuli 3A“ hidroelektrinės projekto tunelyje Rasuvoje“, – teigiama Nepalo ministro pirmininko kanceliarijos pranešime.
„Vykdant šiuos darbus, nuo ankstyvo šeštadienio ryto buvo intensyvinami tunelio įėjimo valymo darbai“, – sakoma jame.
Biuro paskelbtose nuotraukose matyti, kaip darbininkai brenda per suneštą purvą ir apeina didžiulius potvynio paliktus riedulius.
Teigiama, kad 82 darbuotojai, tarp kurių yra tiek kariuomenės, tiek policijos atstovų, dirba, siekdami „iškasti tunelio įėjimą“. Tačiau buvo pridurta, kad gelbėjimo operacija tapo „itin sudėtinga“ dėl nepalankių oro sąlygų.
Ketvirtadienį kanceliarija pranešė, kad kariuomenė jau išgelbėjo 350 žmonių iš tos vietos „itin rizikingomis“ sąlygomis, tačiau dar daugiau nei 100 žmonių tebėra įstrigę.
Nepalo kariuomenės pranešime šeštadienį teigiama, kad gelbėtojai „naudoja įrangą, įskaitant gręžimo mašinas, bandydami surasti išorinę tunelio dalį“.
Indija, atsiliepdama į Nepalo prašymą padėti, pasiuntė specializuotą tunelių gelbėjimo komandą ir ji jau pasiekė Trišulį, pridūrė Nepalo ministro pirmininko kanceliarija, nurodydama, kad komanda pirmiausia „atliks pradinę apžvalgą iš oro“.
Indija turi didelę patirtį sudėtingose Himalajų tunelių gelbėjimo operacijose, įskaitant vadinamųjų „žiurkių urvų“ kasėjų komandas, kurių nariai yra apmokyti įlįsti į siauras erdves.
Pasak Nacionalinės nelaimių rizikos mažinimo ir valdymo tarnybos, įstrigę žmonės yra iš tų 933 darbininkų, kurie dirbo hidroelektrinių statybos projektuose prie upių, kur trečiadienio rytą nusirito galinga vandens banga.
JAV geologijos tarnyba teigė, kad trečiadienio nelaimę Tibeto ir Nepalo pasienyje sukėlė ledyno griūtis; beveik 3 000 žmonių laikomi dingusiais be žinios, o 633 žūtys jau patvirtintos.
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