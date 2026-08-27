Nepale potvynio aukų skaičius išaugo iki 270

Kinijos valstybinė žiniasklaida kiek anksčiau pranešė apie „didelius aukų skaičius“ dėl nuošliaužos Tibeto pasienio punkte, dėl kurios žuvo trys žmonės, todėl bendras žuvusiųjų skaičius išaugo iki mažiausiai 273.
Taip pat, naujausiais duomenimis, yra daugiau nei 1 300 dingusiųjų. Tarp jų – keliautojai ir alpinistai iš viso pasaulio, kurių daugelis plūsta į šią Himalajų šalį, norėdami išbandyti savo jėgas kai kuriose iš aukščiausių pasaulio viršukalnių, taip pat hinduistų tikintieji, vykstantys į piligrimines keliones.
Šie skaičiai greičiausiai keisis, o tai nėra neįprasta po didelės nelaimės.
Dvigubą pilietybę turinčių asmenų pakartotinis suskaičiavimas, lavonų atpažinimas pagal dingusių asmenų sąrašus ir nelaimės sukeltas chaosas – visa tai gali prisidėti prie skaičių didėjimo arba mažėjimo.
Dingusiųjų – mažiausiai 1 381 žmogus
Nepalo nelaimių valdymo tarnyba pranešė, kad ketvirtadienį buvo dingę be žinios 823 žmonės, įskaitant mažiausiai 517 užsieniečių. Ji nepateikė duomenų apie nepaliečių skaičių ar užsieniečių pilietybes.
Nepalo turizmo taryba ketvirtadienį nurodė, kad dingusių turistų – nepaliečių ir užsieniečių – skaičius iš viso siekia 644. Toliau pateikiamas išsamesnis jų suskirstymas pagal tautybes.
Kitoje sienos pusėje, Tibete, Kinija pranešė, kad dingę 558 žmonės, tarp jų – 260 užsieniečių.
Nepalas
Nepalo turizmo tarybos ketvirtadienį paskelbti nauji duomenys rodo, kad tarp 644 dingusių asmenų yra 127 Nepalo piliečiai. Iš karto nebuvo aišku, kiek dingusių asmenų yra šio regiono Nepalo gyventojų.
Kinija, Indija, JAV
Kinijos užsienio reikalų ministerija pranešė, kad tarp Nepale dingusių asmenų yra beveik 100 Kinijos piliečių. Tai papildomas skaičius prie 558 asmenų, įskaitant 260 užsieniečių, dingusių Kinijos pusėje.
Naujausi Nepalo turizmo tarybos duomenys, paskelbti ketvirtadienį, parodė, kad dingę 178 žmonės iš Indijos.
Ten pat teigiama, kad dingę 65 JAV piliečiai – tai dramatiškas šuolis, palyginti su praėjusia diena, kai šis skaičius buvo mažesnis nei 15.
Ukraina, Malaizija, Australija
Ukrainos užsienio reikalų ministerija, remdamasi Nepalo turizmo policijos duomenimis, pranešė, kad dingo 53 Ukrainos piliečiai; šį skaičių patvirtino ir Nepalo turizmo taryba.
Ministras pirmininkas Anwaras Ibrahimas ketvirtadienį pareiškė, kad Nepale negalima susisiekti su daugiau nei 50 Malaizijos piliečių. Nepalo turizmo taryba nurodė, kad jų skaičius siekia 51.
Po potvynių dingę 34 australai, teigė ministras pirmininkas Anthony Albanese‘as, o Nepalo turizmo taryba nurodė, kad jų skaičius siekia 35.
JK, Kanada, Pietų Korėja
Taip pat, ketvirtadienio duomenimis, Nepale dingę be žinios buvo 33 Jungtinės Karalystės piliečiai ir 25 kanadiečiai.
Pietų Korėjos užsienio reikalų ministerija trečiadienį pranešė, kad po potvynių Rasuvos rajone nutrūko ryšys su devyniais hidroelektrinės darbuotojais.
Kitų šalių piliečiai
Dingusiais laikomi taip pat 9 Singapūro piliečiai, 8 Vokietijos, 8 Rusijos, 6 PAR, 6 Latvijos, 5 Japonijos, 5 Naujosios Zelandijos, 4 Prancūzijos, 4 Ispanijos piliečiai.
Tarp kitų valstybių, kurių piliečiai dingo Nepale, yra 3 Belgijos, po 2 Portugalijos, Nyderlandų, Italijos, Airijos, Kazachstano, Vengrijos piliečius; po vieną Baltarusijos, Bulgarijos, Suomijos, Izraelio, Lietuvos, Filipinų, Serbijos, Švedijos, Šveicarijos pilietį.
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