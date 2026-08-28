Nepaisant energetikos krizės, Kuboje kitą savaitę bus atidarytos mokyklos

Ministrė Naima Trujillo (Naima Truchiljo) pripažino, kad pamokų atnaujinimas yra iššūkis nuolatinių elektros tiekimo pertrūkių bei chroniško maisto ir degalų trūkumo, kuris parklupdė komunistų valdomą salą, kontekste.
Ji teigė, kad, atsižvelgiant į krizę, kuri beveik paralyžiavo gyvenimą saloje, mokyklose bus tolerantiškai žiūrima į mokinius, kurie vėluoja arba ateina be uniformos.
„Didžiausias šių mokslo metų iššūkis bus tiesiog juos pradėti“, – sakė N. Trujillo.
Praėjus nedaug laiko po jos kalbos, nacionalinė elektros bendrovė pranešė, kad keturiose iš penkių rytinių Kubos provincijų dingo elektra – tai buvo naujausias iš nesibaigiančių energijos tiekimo sutrikimų, sukeliančių kančias milijonams žmonių.
Komunalinių paslaugų įmonė „Union Electrica de Cuba“ pranešė, kad elektros tiekimas nutrūko dėl perdavimo gedimo, dėl kurio nutrūko elektros tiekimas iš trijų jėgainių.
Po kelių valandų bendrovė pranešė, kad elektros tiekimas buvo atkurtas.
Vašingtonas naftos siuntų blokavimą Kubai pradėjo sausį, JAV prezidentui Donaldui Trumpui (Donaldui Trampui) bandant nuversti komunistinį režimą.
D. Trumpo administracija taip pat sugriežtino sankcijas salai, o tai sukėlė užsienio investuotojų pasitraukimą.
Šios priemonės paspartino ir taip sunkią krizę, kuriai būdingas drakoniškas elektros normavimas ir drastiškas degalų, geriamojo vandens bei subsidijuojamo maisto trūkumas.
Pastarosiomis savaitėmis Havanoje elektros tiekimas nutrūkdavo iki 30 valandų, o kaimo vietovėse – ištisomis dienomis, todėl daugelis žmonių negalėjo pailsėti nuo tvankios vasaros kaitros.
Šešerių metų mergaitės motina Yannay Miranda (Janai Miranda) sakė, kad, nepaisant sugriuvusios pagrindinės infrastruktūros, ji padarys viską, ką gali, kad kitą savaitę nuvestų dukrą į mokyklą, „kad ji nenustotų mokytis“.
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